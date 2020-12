Poliisi iski ”vauvatehtaaseen” Nigeriassa – pelasti kuusi naista ja neljä lasta rikollisten kynsistä

Niin kutsutuissa vauvatehtaissa majoitetaan raskaana olevia naisia, joiden vastasyntyneet vauvat myydään pimeillä markkinoilla.

Nigerian poliisi pelasti tiistaina kymmenen ihmistä laittomasta äitiyskodista, ”vauvatehtaasta”, kertoo uutistoimisto AFP. Pelastetuista kuusi oli naisia ja neljä lapsia. Naisista neljä oli raskaana.

Poliisin tiedottaja Abimbola Oyeyemi kertoo AFP:lle, että naisten mukaan äitiyskodin omistaja palkkasi miehiä saattamaan heidät raskaaksi ja myi vastasyntyneet vauvat eteenpäin.

Niin kutsutut vauvatehtaat ovat yleensä pieniä laittomia laitoksia, jotka ovat olevinaan yksityisiä lääkäriasemia. Todellisuudessa niissä majoitetaan raskaana olevia naisia, joiden synnyttämät vauvat myydään pimeillä markkinoilla. Joissain tapauksissa naisia on pidetty vauvatehtaissa vastoin heidän tahtoaan, ja heidät on raiskattu.

Oyeyemin mukaan tapauksen johdosta on pidätetty kaksi ihmistä. Toinen heistä on liikuntaesteinen mies ja toinen klinikan omistajan tytär. Klinikan omistava nainen on karkuteillä, mutta poliisi etsii häntä ahkerasti.

Poliisin mukaan klinikan omistaja on aiemmin pidätetty ihmiskaupasta, mutta vapautui takuita vastaan odottaessaan oikeudenkäyntiään.

– Hän jatkoi vanhoja bisneksiään vapaalla ollessaan, Oyeyemi sanoo.

Ratsia tehtiin maan lounaisosassa Mowen kaupungissa, joka sijaitsee noin 40 kilometriä Nigerian suurimmasta kaupungista Lagosista pohjoiseen.

Poliisin ratsiat laittomiin äitiysklinikoihin ovat yleisiä Nigeriassa, erityisesti maan eteläosissa.