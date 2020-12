Putin määräsi massarokotukset alkamaan ensi viikolla – Venäjällä valmiina kaksi miljoonaa rokotetta

Putinin mukaan rokotteen saavat ensimmäisinä terveydenhuollon työntekijät ja opettajat.

Venäjän presidentti Vladimir Putin on määrännyt maan terveysviranomaiset aloittamaan massarokotukset koronavirusta vastaan ensi viikolla, kertovat uutistoimistot Reuters ja AFP.

Venäjä kertoi viime viikolla, että sen kehittämä Sputnik V -koronavirusrokote on todettu tutkimuksissa 95-prosenttisen tehokkaaksi. Rokotteen kehittämisessä ovat olleet mukana muun muassa maan terveysministeriö ja valtion Galameja-tutkimuslaitos.

Rokotetutkimus on kolmannessa ja viimeisessä vaiheessaan. Tutkimuksessa on ollut mukana ainakin 40 000 vapaaehtoista koehenkilöä.

Putinin mukaan Venäjällä on valmiina noin kaksi miljoonaa rokoteannosta. Rokote on ilmainen kaikille Venäjän kansalaisille ja sen ottaminen on vapaaehtoista.

Putinin mukaan rokotteen saavat ensimmäisinä terveydenhuollon työntekijät ja opettajat.

Viime viikolla Venäjän puolustusministeriö kertoi, että armeija on aloittanut massarokotuskampanjan, jonka tavoitteena on rokottaa yli 400 000 sotilasta, joista noin 80 000 vielä tänä vuonna.

Sputnik V -rokotteessa on kahta eri adenovirusvektoria. Rokote annetaan kahtena pistoksena kolmen viikon välein toisistaan.

Myös Britannia ilmoitti tänään hyväksyneensä lääkeyhtiö Pfizerin ja bioteknologiayhtiö BioNTechin koronavirusrokotteen yleiseen jakeluun.

BBC:n mukaan rokotteiden jakelu voidaan käynnistää ”päivien sisällä” niille ryhmille, jotka ovat prioriteettilistan kärjessä.

Britannia on tilannut rokotetta jo 40 miljoonaa annosta, jotka riittävät 20 miljoonan ihmisen rokottamiseen. Myös Pfizerin ja BioNTechin rokotetta annetaan kaksi annosta riittävän suojan takaamiseksi.