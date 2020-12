Tässä järjestyksessä Britannia alkaa rokottaa kansalaisia – katso lista

Alle 50-vuotiaat terveet aikuiset ovat rokotusjonossa viimeisinä.

Britannian lääke- ja tuotevalvontavirasto MHRA hyväksyi keskiviikkona käyttöön lääkeyhtiö Pfizerin ja saksalaisen bioteknologiayhtiö BioNTechin koronavirusrokotteen. Rekisteröinti on ensimmäinen länsimaissa, ja rokotukset voivat sen nojalla alkaa ensi viikolla.

Euroopan lääkevalvontavirasto Ema antaa oman päätöksensä Pfizerin rokotteesta viimeistään 29. joulukuuta.

Britannian hallituksen kokoama eri hallinnonalojen yhteinen rokotus- ja immunisaatiotyöryhmä JCVI on jo julkaissut alustavan ohjeen rokotusjärjestyksestä. Ohje määrittelee, mitkä koronavirustaudin riskiryhmät saavat rokotetta ensin.

Priorisointi noudattaa professori Wei Shen Limin mukaan selkeää painotusta: se pyrkii suojelemaan ryhmiä, joilla on korkein riski saada covid-19-taudin vaikea muoto ja maksimoimaan rokotteesta saatava hyöty. Rokotukset jaetaan vaiheisiin, kertoi professori Lim tiedotustilaisuudessa keskiviikkona.

Pfizer on jo valmistanut rokotteita myyntiä varten. Kuva yhtiön laboratoriosta New Yorkissa.­

Ensimmäinen vaiheessa rokotukset annetaan niille riskiryhmille, jotka ovat suurimmassa vaarassa menehtyä covid-19-tautiin, sekä terveydenhoitoalan ammattihenkilöstölle.

Tässä kooste JCVI:n laatimasta rokotusjärjestyksestä.

Prioriteettiryhmä 1: Hoivakotien asukkaat ja henkilökunta

Prioriteettiryhmä 2: Kaikki yli 80-vuotiaat, ”eturintamassa” eli koronapotilaiden hoidossa työskentelevä sosiaali- ja terveydenhoidon ammattihenkilöstö

Prioriteettiryhmä 3: Kaikki yli 75-vuotiaat

Prioriteettiryhmä 4: Kaikki yli 70-vuotiaat, kliinisesti hyvin haavoittuvassa asemassa olevat pois lukien raskaana olevat naiset ja alle 16-vuotiaat.

Kliinisesti hyvin haavoittuvassa asemassa oleviin luetaan henkilöt, joilla on esimerkiksi: siirtoelin, syöpä, jonka kemoterapia on meneillään, keuhkosyöpä, johon saa sädehoitoa, veri- tai luuydinsyöpä, potilaat jotka saavat vasta-ainehoitoa syöpään tai joiden immuunijärjestelmään vaikuttava syöpähoito on kesken. Luuydin- tai kantasolusiirteen puolen vuoden sisällä saaneet potilaat, joilla on hylkimistä estävä lääkitys. Vakava hengitystiesairaus kuten kystinen fibroosi tai vaikea-asteinen astma, harvinainen tulehdusriskiä lisäävä sairaus, dialyysihoitoa akuuttiin munuaistautiin saavat. Raskaana olevat, joilla on merkittävä sydänsairaus.

Prioriteettiryhmä 5: Kaikki yli 65-vuotiaat

Prioriteettiryhmä 6: Kaikki riskiryhmiin kuuluvat 16–64-vuotiaat aikuiset.

Riskiryhmiin luetaan, jos sairastaa seuraavia tauteja:

Krooniset hengitystiesairaudet mukaan lukien vaikea-asteinen astma.

Krooniset sydän- ja verisuonitaudit, esimerkiksi sydämen rakennevika tai sydänoireita aiheuttava verenpainetauti, krooninen sydämen vajaatoiminta tai iskeeminen sydänsairaus, joka vaatii säännöllistä lääkitystä.

Krooniset munuais- ja maksataudit.

Krooniset neurologiset sairaudet kuten epilepsia.

Downin syndrooma. Vakavat oppimisvaikeudet.

Tyypin 1 tai 2 diabetes, joka vaatii insuulini- tai muuta lääkehoitoa.

Elinsiirtopotilaat, mukaan lukien luuydinsiirron ja kantasolusiirron saaneet.

Tietyt syöpäsairaudet.

Immuunipuutos, joka johtuu sairaudesta tai lääkityksestä.

Asplenia tai pernan vajaatoimintaan johtava sairaus. Sairaalloinen lihavuus: painoindeksi 40 tai yli.

Vaikea-asteinen mielisairaus, joka aiheuttaa toiminnallisia häiriöitä.

Muita riskiryhmiin kuuluvia: Omaishoitajat, joiden sairastuminen voisi heikentää hoidettavan hyvinvointia. Immuunipuutosta potevan henkilön läheiset, jotka asuvat samassa taloudessa. Nuoret aikuiset, jotka on sijoitettu pitkäaikaiseen hoivaan.

Prioriteettiryhmä 7: Kaikki yli 60-vuotiaat

Prioriteettiryhmä 8: Kaikki yli 55-vuotiaat

Prioriteettiryhmä 9: Kaikki yli 50-vuotiaat

Rokotukset järjestää käytännössä Britannian kansallinen terveydenhuoltojärjestelmä NHS toimipisteissään.

Rokotus- ja immunisaatiotyöryhmä JCVI on pohtinut muun muassa drive-in-pisteiden järjestämistä massarokotuksia varten. JCVI:n mukaan drive-in-pisteissä pitäisi olla erillinen pysäköintialue kuljettajille, jotka ottavat rokotuksen. Pysäköintialueella kuljettajat voisivat odottaa suositellut 15 minuuttia rokotuksen mahdollisia äkillisiä haittavaikutuksia. Jos rokotuksen ottaja ei aja itse autoa, tarkkailuaikaa ei tarvittaisi.

Artikkelia täydennetty klo 13.26: Lisätty tiedot kliinisesti haavoittuvassa asemassa olevista.