Humalassa väkijoukkoon ajanut kuljettaja otettiin kiinni vain 100 metrin päässä suomalaisen Annan kodista: ”On tosi nihkeä tunnelma”

Trierissä väkijoukkoon ajanut mies ei ole poliisille entuudestaan tuttu. Hän oli humalassa ja viranomaisten mukaan hänellä on mielenterveydellisiä ongelmia.

Suomalainen Anna Åberg asuu Trierissä, Saksassa sadan metrin päässä paikasta, jossa väkijoukkoon ajanut 51-vuotias mies otettiin kiinni. Välikohtauksessa on kuollut ainakin viisi ihmistä, joista yksi oli lapsi, viranomaiset ovat kertoneet. Bildin mukaan lapsi olisi ollut vain yhdeksän kuukauden ikäinen.

– Miesystäväni oli lähdössä hammaslääkäriin. Onneksi satoi, joten hän meni autolla. Muuten hän olisi kävellyt juuri siitä, Åberg kertoo IS:lle.

– Itse en päässyt autolla kotiin, sillä alue oli eristetty. Jätin auton kauemmaksi.

Bildin mukaan epäilty ajoi Brotstrassea ja Simeonstrassea Porta Nigralle, jonka kohdalla kääntyi oikealle.

Åberg kertoo, että alue oli eristettynä vielä tiistai-iltana.

– Pääkatu on suljettu liikenteeltä. Autot pysäytetään ja käännytetään.

Tilanne on aiheuttanut pelkoa ja surua.

– On tosi nihkeä tunnelma. Yksi uhreista oli kaverini entinen lukiotuttu.

Åberg kertoo, että tapahtumista ehti levitä myös nopeasti huhuja. Lähellä paikkaa, jossa mies ajoi väkijoukkoon, olisi tavallisena vuonna ollut joulumarkkinat. Koronaviruksen takia markkinoita ei kuitenkaan tänään avattu.

Välikohtaus on kuitenkin yhdistetty Berliinin joulutorilla vuonna 2016 tapahtuneeseen terrori-iskuun, jossa kuoli 12 ihmistä ja Strasbourgin joulutorin iskuun vuonna 2018. Jälkimmäisessä kuoli viisi ihmistä.

Viranomaisten mukaan Trierin tapahtumissa ei ole kuitenkaan viitteitä islamistisesta tai uskonnollisesta motiivista. Viranomaisten mukaan mikään ei viittaa tällä hetkellä terrorismiin.

Epäilty on 51-vuotias mies, joka on asunut Trierin alueella. Miehen on kerrottu olleen humalassa. Lisäksi yleinen syyttäjä Peter Fritzen kertoi tiedotustilaisuudessa, että viitteitä on myös siitä, että miehellä on mielenterveysongelmia.