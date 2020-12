Yhdysvalloissa synkkä koronaennätys – pahimman kriisipesäkkeen republikaanikuvernööriltä aneltiin maskimääräystä: ”Ajatelkaa heikoimpia, älkää politikoiko”

Sairaalahoidossa olevien määrä kasvaa, mutta jotkut republikaanikuvernöörit estävät yhä koronarajoituksia.

Texasilainen Egnacio Estrada vieraili marraskuun puolivälissä koronavirukseen kuolleen 47-vuotiaan poikansa haudalla El Pasossa. Koronatilanne on huonontunut kovaa vauhtia Yhdysvalloissa, kun mittarina käytetään sairaalahoidossa olevia.­

Yhdysvalloissa odotetaan joulua kauhun vallassa.

Maanantai-iltana maassa saavutettiin taas yksi synkeä koronaennätys, kun sairaalahoidossa oli koronaepidemian vuoksi 96 039 ihmistä. Tilastoa ylläpitävän Covid Tracking Projectin mukaan sadantuhannen raja voi mennä rikki jo lähipäivinä.

Nyt lähes jokainen päivä tuo uuden ennätyksen, kun virus leviää eri puolilla maata. Viime viikolla vietetyn kiitospäivän povataan vain pahentavan tilannetta, koska miljoonat amerikkalaiset matkustivat kalkkunapöytiin eri puolilla maata viranomaisten suosituksista piittaamatta.

Maan suurimman osavaltion Kalifornian kuvernööri Gavin Newsom väläytti maanantaina jo kevään kaltaista ulkonaliikkumiskieltoa, lockdownia, jos trendi ei käänny. Newsomin mukaan tehohoitopaikat loppuvat muuten joulukuun puolivälissä.

– Punaiset liput liehuvat, Newsom kuvaili.

Kaliforniassa vastustettiin kuvernööri Gavin Newsomin määräämää öistä ulkonaliikkumiskieltoa. Newsom aikoo turvautua täydelliseen lockdowniin, jos koronatilanne vielä pahenee.­

Myös ensimmäisessä aallossa koronaepidemian keskipisteeksi nousseen New Yorkin kuvernööri Andrew Cuomo kertoi osavaltion valmistautuvan sairaalapaikkakapasiteetin kasvattamiseen.

Pelkona on, että toistaiseksi kevättä jäljessä olevat päivittäiset kuolleisuusluvut räjähtävät uusiin murheellisiin ennätyksiin juuri joulun alla.

Mikään rokote ei positiivisista uutisista huolimatta myöskään ehdi tilannetta pelastamaan.

Koronavirukseen kuolleiden ruumiita lastattiin kontteihin El Pasossa, Texasissa.­

Maan johtava tartuntatautiasiantuntija Anthony Fauci varoitti, että amerikkalaisten olisi nyt viimeistään ryhdyttävä käyttämään maskia ja noudattamaan turvaetäisyyksiä ja vähentämään liikkumista.

– En halua pelotella ihmisiä muuten kuin sanomalla että vielä ei ole myöhäistä tehdä tälle jotain, Fauci totesi.

Floridan kuvernööri kieltää kiellot

Presidentti Donald Trumpin keskityttyä viime ajat lähinnä twiittaamaan vaalien epärehellisyydestä, koronan vastainen taistelu on jäänyt täysin osavaltioiden kuvernöörien harteille.

Yhdysvalloissa on edelleen isoja alueellisia eroja siinä, miten paikallisviranomaiset suhtautuvat koronaepidemiaan.

Jako noudattelee usein myös poliittisia jakolinjoja.

Floridan kuvernööri Ron DeSantis osallistui presidentti Donald Trumpin vaalitilaisuuteen 2. marraskuuta Opa-Lockassa.­

Eritasoisia maskipakkoja on tällä hetkellä voimassa valtaosassa osavaltioita. Yksi niitä välttelevistä on Florida, jonka republikaanikuvernööri Ron DeSantis on antanut kuvernöörin asetuksen, joka kieltää piirikuntia asettamasta maskipakkoja.

DeSantis ei taipunut perumaan määräystään, vaikka floridalaiset lääkärit vetosivat häneen viime viikolla.

DeSantis on Trumpin tavoin ylistänyt edistysaskelia rokotekehityksessä ja luvannut ensimmäisiä annoksia osavaltion hoitokoteihin jo muutaman viikon kuluessa. Hän on myös sanonut, että vain iäkkäämpiä kansalaisia on tarpeen suojella virukselta.

Etelä-Dakota kriisipesäke

Syksyllä virus alkoi levitä voimakkaasti myös pienemmissä maaseutuvaltaisissa osavaltioissa, ja samalla koronataistelun etulinjaan nousi republikaanikuvernöörejä, jotka ovat tyystin kieltäytyneet koronarajoitusten toimeenpanosta, vaikka tilanne on huonontunut dramaattisesti.

Toisin sanoen, kun toisaalla tuskaillaan viranomaisten asettamien koronarajoitusten kanssa, Yhdysvalloissa on osavaltioita, joissa kansalaiset joutuvat pyytämään viranomaisia asettamaan rajoituksia tai edes puhumaan maskien käytön puolesta.

Katastrofaalisimpana pidetään pienen Etelä-Dakotan tilannetta.

Sioux Fallsissa Etelä-Dakotassa käsiteltiin drive in -testipaikalla annettuja näytteitä lokakuun lopussa.­

Osavaltiossa testituloksista noin puolet tulee takaisin positiivisina. Vajaan miljoonan asukkaan Etelä-Dakotassa jo yksi tuhannesta asukkaasta on menehtynyt koronan aiheuttamaan sairauteen. Samalla suhdeluvulla Suomessa olisi nyt liki 6 000 koronauhria.

Etelä-Dakotan kuvernööri Kristi Noem on alusta alkaen noudattanut Trumpin käsikirjaa virusta vastaan. Hän on vähätellyt sitä ja painottanut, että talouden vuoksi yhteiskuntaa ei voi sulkea. Maskin käyttö on Noemin mukaan jokaisen oma asia eikä kenenkään pidä tuntea häpeää, jos ei halua sitä käyttää.

Etelä-Dakotan kuvernööri Kristi Noem puhui republikaanien virtuaalipuoluekokouksessa elokuussa.­

Erityisen rajusti korona on kohdellut osavaltion intiaaniväestöä. Kaksi alkuperäisväestöön kuuluvaa paikallispoliitikkoa julkaisi viikonloppuna avoimen kirjeen Noemille ja pyysi tältä maskimääräystä.

– Tämä on kansanterveyskysymys, joka ajaa poliittisten puolueiden ohi ja osuu ihmisyytemme ytimeen, poliitikot kirjoittivat.

– Ajatelkaa heikoimmassa asemassa olevia, joita pitää suojella älkääkä vajotko pikkupolitikointiin.

Noem ei ole toistaiseksi vastannut kirjeeseen henkilökohtaisesti. Lauantaina, kun osavaltiossa raportoitiin toistaiseksi suurin päivittäinen koronauhriluku, 54, Noem kehotti kansalaisia tukemaan pienyrityksiä shoppailemalla ahkerasti.

– Maskipakot eivät toimi. Ne eivät ole toimineet missään maailmalla, Noemin toimiston maanantaina julkaisemassa lausunnossa todettiin.