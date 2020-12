Naapurit kuvailevat ruotsalaisnaista, jonka epäillään pitäneen poikaansa vankina 28 vuoden ajan: ”Hän on hieman outo”

70-vuotiasta naista epäillään vapaudenriistosta ja törkeän ruumiinvamman tuottamisesta.

Ruotsalaisäiti, jonka epäillään pitäneen 41-vuotiasta poikaansa vankina 28 vuotta, kiistää syyllistyneensä rikokseen, Aftonbladet uutisoi. Poliisi pidätti 70-vuotiaan äidin maanantaina epäiltynä vapaudenriistosta ja törkeän ruumiinvamman tuottamisesta.

Syyttäjä Emma Olsson kertoi Aftonbladetille tiistaina hieman viiden jälkeen Suomen aikaa, että naista kuultiin parhaillaan. Olsson kertoi päättävänsä keskiviikkona, aikooko vaatia naista vangittavaksi.

– Nainen kiistää rikoksen. Hän ei ole muuten kommentoinut rikosepäilyjä, Olsson sanoi.

Olssonin mukaan naisen pojan kanssa on puhuttu tänään ja häntä kuullaan keskiviikkona aamupäivällä. Tämän jälkeen Olsson päättää, aikooko vaatia naista vangittavaksi.

Naisen ja tämän pojan naapurit ovat olleet tapauksesta ihmeissään. AFP:N haastattelema Tove Boman, 24, asuu viereisessä talossa. Hän ei ole koskaan nähnyt poikaa, mutta on nähnyt äidin.

– Kasvoin täällä, joten olen aina tiennyt, kuka hän (äiti) on ja tunnistanut hänet. Hän on hieman outo.

Poliisin teknisen tutkinnan auto 70-vuotiaan äidin ja tämän pojan kotitalon edessä.­

Svenska Dagbladetin haastattelema naapuri puolestaan kertoi, ettei koskaan olisi voinut kuvitella, että asunnossa olisi ollut vankina aikuinen mies.

– Olemme nähneet naisen muutaman kerran, harvoin. Mutta emme ikinä kuulleet mitään ääniä asunnosta, ei mitään erikoisia ääniä tai muuta. Joulukoristeet ovat olleet paikoillaan koko vuoden. Mutta sellaistahan se välillä on, että ihmiset jättävät ne esille, naapuri sanoi.

Naapuri kertoi nähneensä naisen välillä kaupassa. Hänellä ei kuitenkaan koskaan käynyt vieraita eikä naapuri ikinä nähnyt tämän asuntoon.

Naisen nähneet ja hänen kanssaan jutelleet ovat kuvailleet häntä hieman erikoiseksi. Naisen kerrotaan liikkuneen yksin eikä tämä puhunut pojastaan.

Aftonbladetin haastattelema nainen, joka asuu samassa rapussa äidin ja pojan kanssa, kertoi nähneensä pojan viime kesänä ruokakaupassa. Nainen väitti, että pojalla oli tuolloin laastari jalassa.

– Tiedän kuka olet. Olet minun naapuri, nainen väitti pojan sanoneen.

Nainen väitti, että mies sanoi nähneensä naapurinsa ikkunastaan.

Poliisin tekninen tutkinta on tutkinut asuntoa.­

Useat naapurit ihmettelivät, miten miehen tilanne pysyi pimennossa niin pitkään. He pohtivat, miten sosiaalitoimi, koulu tai viranomaiset eivät tienneet miehestä mitään. He myös kertoivat, että asuntoa on remontoitu sinä aikana, kun äiti ja poika ovat siinä asuneet.

– Sitä ihmettelen eniten juuri nyt. Siellä asunnossahan on tehty remonttia. Eikö kukaan huomannut mitään? nuori mies ihmetteli.