Britanniassa repesi riita skotlantilaisista kananmunista – taustalla hallituksen ohjeet pubeille

Britanniassa on alkuviikolla väitelty siitä, ovatko skotlantilaiset kananmunat ruokaisa ateria.

Britanniassa repesi maanantaina kiista siitä, ovatko skotlantilaiset kananmunat ruokaisa ateria vai ei. Erikoisen kysymyksen taustalla on tiukimpien koronarajoitusten purkaminen Lontoossa.

Skotlantilaisissa kananmunissa keitetty kananmuna piilotetaan jauhelihataikinan sisään.

Jatkossa pubit voivat tarjoilla alkoholia, jos juoman lisäksi tarjolla olisi ”ruokaisa ateria” pöydässä nautittavaksi. Alkoholin myyminen muun kuin ruokaisan aterian ohessa on kiellettyä ja säännön rikkomisesta voi seurata sakkorangaistus.

Skotlantilaisissa kananmunissa keitetty kananmuna on lihataikinan sisällä.­

Tällä hetkellä Lontoossa ja muissa kolmiportaisen asteikon kolmannella tasolla olevilla paikkakunnilla ravintolat ovat saaneet ainoastaan myydä ruokaa ulos, yhteiskunnan ollessa pitkälti suljettu koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi.

Skotlantilaiset kananmunat vedettiin keskusteluun mukaan, kun ympäristöministeri George Eustice kertoi LBC:n haastattelussa maanantaina, että skotlantilaiset kananmunat ”laskettaisiin ruokaisana ateriana, jos ne tarjoillaan pöytään” ja siten niitä voisi myydä alkoholin kanssa pubeissa.

Ympäristöministeri George Eustice piti skotlantilaisia kananmunia ruokaisana ateriana.­

Eusticen kollega kabinetissa Michael Gove sanoi kuitenkin tiistaiaamuna, että skotlantilaiset kananmunat ovat hänen mielestään alkupala.

– Pari skotlantilaista kananmunaa on minusta alkupala, mutta tunnustan, että on...ja suolakurkkua vieressä...että on olemassa hyvin ymmärretty käsitys siitä, millainen on ruokaisa ateria, Gove sanoi LBC:n haastattelussa Daily Mailin mukaan.

Goven mukaan laissa on jo käsitelty ”ruokaisia aterioita,” sillä 16- ja 17-vuotiaat saavat lain mukaan pubissa juoda alkoholijuoman, jos se juodaan ruokaisan aterian yhteydessä.

Vajaa tunti myöhemmin Gove toisti näkemyksensä Good Morning Britain -ohjelmassa, sanoen skotlantilaisten kananmunien olevan todennäköisesti alkupala.

Kello 9.25 Gove vaikutti kuitenkin päätyneen samaan lopputulokseen kuin Eustice.

– Skotlantilaiset kananmunat ovat ruokaisa ateria, Gove sanoi ITV Newsin haastattelussa.

Govelle huomautettiin, että monet pitivät skotlantilaisia kananmunia pikemminkin naposteluruokana.

– Henkilökohtaisesti voisin todellakin syödä pari skotlantilaista kananmunaa, jos minulla on siihen mahdollisuus, mutta tunnistan sen olevan ruokaisa ateria.

Michael Gove sanoi aluksi pitävänsä skotlantilaisia kananmunia alkupalana. Myöhemmin hän kuitenkin totesi, että kyse oli ruokaisasta ateriasta.­

Pääministeri Boris Johnsonin edustaja ei suostunut ottamaan kantaa siihen, miten ”ruokaisa ateria” määritellään.

– Olemme olleet selviä: baarinaposteltavia ei lasketa ruokaisaksi ateriaksi. Mutta kyse on selkeästä periaatteesta, joka tunnetaan palvelualalla.

Brittihallitusta on kuitenkin kritisoitu siitä, ettei ruokaisalle aterialle ole annettu tarkkaa määritelmää. Tällä hetkellä kyseiseksi ateriaksi luokitellaan ruoka, joka voitaisiin tarjoilla aamupalaksi, lounaaksi tai päivälliseksi.

Esimerkiksi eräs pubi Essexissä julkaisi uuden parin punnan menun, jotta asiakkaat voisivat tulla nauttimaan juoman ilman, että joutuvat ostamaan kallista ateriaa. Ruokalista on nimetty Boris-menuksi ja siinä todetaan, että kyse on ”ruokaisista aterioista, joskaan ei kaikista hienoimmista ruoista”.

– Joka kerta, kun uusia määräyksiä otetaan käyttöön, siitä aiheutuu paljon kuluja ja ajankäyttöä pubeille, jotka noudattavat niitä.

– Tämä turhautuminen antoi sysäyksen tälle menuidealle samoin kuin niiden asiakkaiden palveleminen, jotka eivät välttämättä halua suurta ja kallista ateriaa joka kerta, kun he vierailevat luonamme.