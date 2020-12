14-vuotiaat pojat rakensivat Minecraft-tietokonepelissä ”FSB:n rakennuksen” ja aikoivat ”räjäyttää” sen – nyt he ovat Venäjän terroristilistalla

Yksi pojista on ollut vangittuna jo puoli vuotta ja kaksi hänen kaveriaan istuu kotiarestissa epäiltynä terroristijärjestön perustamisesta.

Kaikki kolme nuorta ovat joutuneet jo Venäjän ylläpitämälle terroristien ja ääriliikeaktivistien listalle. Kuvassa on yhden nuoren (vas.) pidätys.­

Kolmea venäläistä teinipoikaa epäillään terroristijärjestön perustamisesta pienessä siperialaisessa Kanskin kaupungissa.

Kaikki kolme on jo lisätty Venäjän ylläpitämälle terroristien ja ääriliikeaktivistien listalle, kertoo MBH-media.

Telegram-kanava Bazan mukaan rikostutkinta 14-vuotiaita vastaan perustuu heidän sosiaalisessa mediassa käymäänsä viestinvaihtoon ja heidän tietokonepeliharrastukseensa.

Poikien kerrotaan pelanneen Minecraft-peliä, jossa pelaajat voivat rakentaa erilaisia maailmoita ja rakennuksia mielin määrin ja myös tuhota rakentamaansa.

Venäjän median mukaan pojat olivat rakentaneet pelissä Venäjän turvallisuuspalvelun FSB:n kuvitteellisen päämajan, jonka jälkeen he aikoivat räjäyttää sen pelissä.

(Alla on Minecraft-pelin virallinen esittelyvideo.)

Tieto poikien pidättämisestä tuli kesäkuun alussa Venäjän tutkintakomitealta. Tuolloin he olivat 14-vuotiaita, mutta tällä hetkellä mitä ilmeisimmin jo 15-vuotiaita.

Kaksi poikaa tyytyi valtion tarjoamiin asianajajiin, minkä jälkeen he myönsivät pian syyllisyytensä ja ovat nyt kotiarestissa odottamassa oikeudenkäyntiä.

(Alla on viranomaisten antama video yhden pojan pidättämisestä.)

Yhden pojan vanhemmat palkkasivat sen sijaan yksityisen asianajajan ja poika kieltäytyi myöntämästä syyllisyyttään. Tämän vuoksi hän on ollut jo liki kuusi kuukautta vangittuna tutkintavankeudessa eikä hän ole saanut tavata edes äitiään muuten kuin ohimennen oikeussalissa.

Venäjän rikostutkijoiden mielestä pojilla oli todellisia aikeita toteuttaa räjähdeisku FSB:n rakennusta vastaan, kertoo NGS24-sivusto. Heidän kerrotaan muun muassa opiskelleen räjähdysaineiden valmistusta internetin avulla ja harjoitelleen polttopullojen heittämistä.

(Alla olevan twiitin kuvassa on kaksi epäiltynä olevista pojista.)

Poikien lähipiirin mukaan kyse oli kuitenkin keskenkasvuisten teinien leikeistä ja normaalista tietokonepelistä, jossa he olivat vitsin vuoksi rakentaneet turvallisuuspalvelun rakennuksen ”räjäyttääkseen” sen sitten osana peliä.

Poikien sukulaisten mukaan pojat eivät myöskään tunnista kaikkia juttuun liitettyjä someviestejä heidän itsensä kirjoittamiksi. Sukulaiset epäilevät, että pojista on tarkoitus tehdä jälleen yksi varoittava esimerkki Venäjän nuorille siitä, että jopa tietokonepelissä osoitettu oppositiohenkisyys voidaan tulkita rikolliseksi.

Kaiken lisäksi pojat olivat myös aivan todistettavasti osoittaneet kiinnostusta yhteiskunnalliseen protestointiin.

Kaksi pojista oli ottanut Kanskissa osaa tempaukseen, jossa oli liimattu lentolehtisiä Moskovan yliopistossa opiskelevan matemaatikko Azat Miftahovin tueksi. Yhden lentolehtisen he olivat kiinnittäneet paikalliseen FSB:n rakennukseen Kanskissa.

Miftahovia syytetään aikeesta tuhota Yhtenäinen Venäjä -puolueen Hovrinon lähiössä sijaitseva toimisto Moskovassa, ja häntä uhkaa 7 vuoden tuomio, kertoo Meduza.io-uutissivusto. Toimistoon oli heitetty tammikuisen yönä vuonna 2018 savupanos, mistä aiheutuneet vahingot jäivät vähäisiksi.

Rikosjuttu Miftahovia vastaan perustuu ”salaisen todistajan” kertomaan, ja nyt tuo todistaja on kertoman mukaan kaiken lisäksi kuollut. Miftahov on kiistänyt syyllisyytensä, mutta hänen tutkintavankeuttaan on jatkettu ensi maaliskuulle asti, kertoo News.ru.

Nyt terrorismista syytettynä olevien teinipoikien mielestä Miftahov on joutunut Venäjän turvallisuuspalvelun painostamaksi. Myös ihmisoikeusjärjestö Memorial pitää Miftahovia poliittisena vankina.

Jos teinipoikien kolmikko tuomitaan terrorismista, heitä voi alaikäisinä uhata maksimissaan kymmenen vuoden vankeustuomio.

Poikien kaveripiiristä ja kouluilta on kerätty myös lausuntoja heistä. Joidenkin tietojen mukaan pojat olivat lausuneet koulukavereilleen kommentteja, joissa he olivat arvostelleet Venäjän presidentti Vladimir Putinia.

Aluksi poikia epäiltiin terroristikoulutuksen hankkimisesta terroritekoa varten. Myöhemmin heidän rikosjuttunsa on muutettu astetta vakavammaksi, ja tällä hetkellä heitä epäillään terroristijärjestön perustamisesta ja sen toimintaan osallistumisesta.