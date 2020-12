Vankilat ovat ääriään myöten täynnä. Mellakassa Colombon lähellä kuoli useita vankeja.

Sri Lankassa armahdetaan tuhansittain vankeja, jotta vankiloissa riehuva koronaviruspandemia saataisiin hallintaan.

Maan presidentti Gotabaya Rajapaksa myönsi tiistaina armahduksen yli 600 vangille. Oikeusministeri Ali Sabryn mukaan ministeriö on parhaillaan valmistelemassa tuhansien vankien päästämistä vapaaksi takuita vastaan, jotta maan täpötäysiä vankiloita saataisiin tyhjennettyä.

Maan pääkaupungin Colombon lähellä sijaitsevassa Maharan vankilassa alkoi myöhään sunnuntaina mellakka, jossa vartijat avasivat tulen kohti vankeja. Mellakassa kuoli yhdeksän vankia ja haavoittui toista sataa.

Vangit vaativat pääsyä vapauteen, koska koronavirustartunnat vankilassa ovat lisääntyneet räjähdysmäisesti.

Sri Lankan vankiloissa on arviolta 30 000 vankia, mikä on lähes kolme kertaa enemmän kuin mitä niiden kapasiteetti on. Virallisten lukujen mukaan vankiloissa on todettu liki 1 200 koronatartuntaa, ja kaksi vankia on kuollut viruksen seurauksena.