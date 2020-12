Alkoiko Trumpin Twitter-alamäki? Jo yli 100 000 seuraajaa jätti presidentin

Seuraavaksi Yhdysvaltain presidentiksi valittu Joe Biden taas on saanut yli miljoona uutta Twitter-seuraajaa.

Neljä vuotta kestäneen presidenttikautensa aikana Donald Trump on tullut tunnetuksi ahkerana viestipalvelu Twitterin käyttäjänä. Jopa niin ahkerana, että hakusana ”Trump twiittasi” tuo hakukoneista järisyttävät määrät osumia.

Presidentin tili @realdonaldtrump on ollut hänelle jopa eräänlainen tavaramerkki. Alla olevan esimerkin kaltaisia twiittejä on nähty presidentiltä tämän tästä.

Nyt alamäki näyttää alkaneen, kertoo brittilehti The Guardian. Marraskuun 17. päivästä lähtien presidentti on menettänyt 133 902 seuraajaa. Lehden mukaan on ensimmäinen kerta, kun Trump menettää jatkuvasti seuraajia.

Kokonaisuuteen nähden menetettyjen seuraajien määrä on vielä pieni, sillä Trumpilla on Twitterissä yli 88 miljoonaa seuraajaa. Yhdysvaltain vaalit voittaneella demokraatti Joe Bidenilla seuraajia on huomattavasti vähemmän, yli 20 miljoonaa.

The Guardian huomauttaa, että siinä missä Trumpin seuraajakunta on lähtenyt laskuun, on Biden saanut samassa ajassa yli miljoona uutta seuraajaa. Tarkka luku on 1 156 610.

Viime aikoina Twitter on suhtautunut Trumpin twiitteihin huomattavasti tiukemmin ja merkitsee niitä kyseenalaisiksi. Esimerkiksi Trumpin puheet varastetuista vaaleista on säännönmukaisesti merkitty kiistetyiksi.

Trump ei ole vielä toistaiseksi tunnustanut vaalitappiotaan, mutta on ilmoittanut lähtevänsä Valkoisesta talosta, mikäli valitsijamieskokous valitsee Joe Bidenin presidentiksi.