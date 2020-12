Norjan järjestäytyneeseen rikollisuuteen keskittynyt poliisiryhmä on tehnyt lähes vuoden ajan tiedustelutyötä selvittääkseen huume- ja asekauppavyyhdin, joka on yksi maan historian suurimmista.

Norjan poliisilla on ollut 41 ihmistä pidätettynä liittyen kansainväliseen verkostoon, joka on sekaantunut huume- ja asekauppaan. Verkoston päätekijäksi epäillään 26-vuotiasta miestä, joka on kotoisin Palestiinasta, mutta asunut vuosia Norjassa.

Norjan TV2:n mukaan tällä hetkellä pidätettynä on edelleen yhdeksän ihmistä.

Norjan järjestäytyneeseen rikollisuuteen keskittynyt poliisiryhmä on tehnyt lähes vuoden ajan tiedustelutyötä selvittääkseen huume- ja asekauppavyyhdin, joka on yksi maan historian suurimmista.

Päätekijäksi epäilty 26-vuotias palestiinalaistaustainen mies on otettu kiinni Tukholmassa jo huhtikuussa. Poliisi on tutkinnan aikana takavarikoinut huumeita, aseita ja 4,9 miljoonaa Norjan kruunua eli 450 000 euroa.