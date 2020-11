Main ContentPlaceholder

Ulkomaat

Valkoinen talo sai vuoden­aikaan sopivan ilmeen – tältä näyttävät prameat joulu­koristelut

Yhdysvaltojen presidentin residenssi eli Valkoinen talo on saanut vuotuiset joulukoristeensa. Koristeluiden teemana on tänä vuonna ”kaunis Amerikka”. Teeman tarkoituksena on osoittaa kunnioitusta Yhdysvaltojen kauniille luonnonihmeille. Lopputulos on ainakin pramea. Katso koostevideo koristeluista yltä!

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki

Sulje