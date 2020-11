Korona vei kolme samasta perheestä – raskaana ollut Svetlana, 36, ehti antaa nimen eloon jääneelle vauvalleen

Pietarilainen Fontanka-uutissivusto kertoo, että kaupungissa on menehtynyt koronavirukseen jo ainakin neljä raskaana ollutta naista.

Pietarissa olevaan seinämaalaukseen on ikuistettu terveydenhuollon työntekijä kasvomaskissaan.­

Koronavirus vei pietarilaisesta perheestä kolme ihmistä hautaan viikon sisällä, kertoo Fontanka-uutissivusto Venäjällä.

Eloon jäi vain keskosena syntynyt Kirei-poika, jonka syntymäpäiväksi tuli hänen oman äitinsä kuolinpäivä.

Kyseessä oli perhe, jonka muodostivat 36-vuotias Svetlana ja hänen 64-vuotias isänsä ja 61-vuotias äitinsä.

Hammaslääkäriklinikalla hallinnollisissa tehtävissä työskennellyt Svetlana oli raskaana, mutta hänen tulevan lapsensa isä ei halunnut olla missään tekemisissä lapsen kanssa, joten nainen oli päättänyt tehdä vauvan yksin. Päätöstä tukivat hänen omat vanhempansa, jotka olivat valmiina auttamaan lapsen hoidossa.

Kaikki muuttui kuitenkin 5. marraskuuta, kun Svetlanan isä kuoli koronavirukseen.

– Isukkini, sinä olit kaikkein parhain ja lämpimin mies maan päällä. Rakastan sinua aina. Jäi niin vähästä kiinni, että olisit nähnyt lapsenlapsesi, Svetlana kirjoitti sosiaaliseen mediaan isänsä kuoleman jälkeen.

Tästä kului kuitenkin vain muutama päivä, kun Svetlana itse menehtyi Botkinin nimeä kantavassa sairaalassa koronavirukseen. Lääkärit onnistuivat pelastamaan poikavauvan, joka oli silloin 32-viikkoinen.

Ennen kuolemaansa Svetlana ehti päättää, että lapsi ristittäisiin nimellä Kirei. Se oli ollut hänen oman isänsä nimi.

Tästä kului puolestaan vain neljä päivää, kun Svetlanan äiti kuoli toisessa pietarilaisessa sairaalassa. Uutissivusto Meduzan mukaan perheen isoäidin kuolema tapahtui 12. marraskuuta.

Fontankan lähteiden mukaan Pietarissa on kuollut koronaepidemian aikana ainakin neljä raskaana ollutta naista. Ainoastaan kahden äidin lapset on onnistuttu pelastamaan, ja toinen heistä on Kirei.

Fontankan mukaan kuolleelta perheeltä jäi Pietariin kaksi asuntoa, ja niiden ainoa laillinen perijä on nyt vastasyntynyt Kirei.

Pietarin lapsivaltuutettu Anna Mitjanina on kertonut, että viranomaisille on ilmoittautunut jo mies, joka uskoo olevansa orvoksi jääneen lapsen isä. Hän aikoo teettää dna-testin ja vahvistaa siten isyytensä. Kyseessä on pelkällä M-kirjaimella mainittu mies, joka työskenteli Svetlanan kollegana hammaslääkäriklinikalla.

Pietarissa on tehty viime päivinä jatkuvasti ennätyksiä uusien koronatartuntojen määrässä.

Hälyttävistä koronaluvuista huolimatta Pietarissa järjestetään silti yhä edelleen suuria yleisötilaisuuksia, vaikka niiden järjestäminen on virallisesti kielletty. Esimerkiksi tänään maanantai-iltana yleisön läsnäolo aiotaan sallia poikkeussäännön nojalla Jokereiden SKA-vieraspelissä.

Sunnuntaina Pietarissa ilmoitettiin kaikkien aikojen koronaennätys, joka oli 3 701 uutta tapausta vuorokaudessa. Maanantaina ilmoitettu uusien tartuntojen määrä oli vain hieman sunnuntaista pienempi eli 3 691 tapausta.