”Maailman yksinäisin elefantti” pelastettiin pakistanilaisesta eläintarhasta – mukana operaatiossa megatähti Cher

Karuissa oloissa kahlehdittuna elänyt elefantti Kaavan, 36, aloitti maanantaina uuden elämän Kambodzhalaisen luonnonsuojelualueen viidakossa.

Maailmalla on jo vuosia kampanjoitu pakistanilaisessa eläintarhassa riutuneen Kaavan-nimisen elefantin pelastamisen puolesta. Sri Lankan aikoinaan Pakistanille lahjoittama 36-vuotias Kaavan sai lisänimen ”maailman yksinäisin elefantti” sen jälkeen, kun sen kumppanina ollut toinen norsu oli menehtynyt vuonna 2012.

Ihmisiä ovat järkyttäneet erityisesti Kaavanin karmeat olot Islamabadin karussa eläintarhassa. Kaavan joutui muun muassa viettämään useita päiviä vierelleen kuolleen kumppaninsa ruhon kanssa ennen kuin eläintenhoitajat kuljettivat sen pois.

Enimmäkseen kahleissa pidetylle norsulle kertyi runsaasti ylipainoa liikunnan puutteen ja yksipuolisen ravinnon vuoksi, ja myös sen kynnet kasvoivat epämuodostuneiksi aitauksen vääränlaisen pohjan vuoksi.

Kaavanin on kerrottu kärsineen myös psyykkisistä ongelmista. Sillä oli tapanaan muun muassa heijata päätään edestakaisin, mitä asiantuntijat pitävät tylsistymisen merkkinä.

Nyt Kaavanille on koittanut kuitenkin uusi elämä, ja se on osittain yhdysvaltalaisen musiikin ja elokuva-alan supertähden Cherin ansiota. Cher sai aikanaan tietää eläimen ahdingosta Twitterin välityksellä ja ryhtyi kampanjoimaan tämän puolesta.

– Ajattelin, että miten voisin korjata tämän? Kuinka voisin pelastaa elefantin, joka on viettänyt 17 vuotta vajassa kahlehdittuna ja joka on tuhansien mailien päässä. Tämä on Free The Wildin ensimmäinen iso pelastusoperaatio, ja olen niin ylpeä, Cher iloitsi Smithsonian Channelin Kaavanista tekemässä dokumentissa.

Cher odotti Kaavanin saapumista Kambodzhaan maan varaympäristöministerin Neth Pheaktran seurassa.­

Elefantin pelastusoperaatiossa mukana ollut Free The Wild on eläinsuojelujärjestö, jota Cher on ollut perustamassa.

Muun muassa CNN kertoo, että Islamabadin korkein oikeus määräsi aiemmin tänä vuonna koko eläintarhan suljettavaksi sen kehnojen olosuhteiden vuoksi. Samalla oikeus antoi Four Paws -eläinsuojelujärjestölle luvan siirtää Kaavanin pois maasta.

Maanantaina elefantti lennätettiin viimein Kambodzhassa sijaitsevalle luonnonsuojelualueelle, jossa sitä odottavat muun muassa iso, luonnonmukaista ruokaa tarjoava viidakkoalue, uimalammikko sekä aiemmin pelastetut lajitoverit.

Video Kaavanin Pakistanista lähtemisestä on nähtävissä jutun yläosassa.

Four Paws -järjestön asiantuntijat valmensivat Kaavania tulevaan lentomatkaan totuttamalla sitä herkkujen avulla muun muassa pieneen kuljetuskonttiin sekä koviin ääniin. Olennaisessa osassa oli järjestön eläinlääkäri Amir Khalil, joka hoiti Kaavanin vammoja ja haavoja kuntoon kolmen kuukauden ajan ennen sen matkaa.

Four Paws -järjestön eläinlääkäri Amir Khalil sujautti Kaavanille vielä vihannesherkkuja evääksi ennen tämän Pakistanista lähtemistä.­

Khalilin avulla Kaavan myös hoikistui 450 kilon edestä. Eläinlääkäri kertoi Washington Postille olevansa hyvin toiveikas elefantin tulevaisuuden suhteen.

– Kambodzhassa suojelualueella sitä odottaa kolme daamia, kolme naaraspuolista aasiannorsua. Nyt Kaavan saattaa jopa saada uuden kumppanin, jonka kanssa se voi jakaa uuden elämänsä, Khalil sanoi.

– Elefantit ovat viidakon suurlähettiläitä, ja ne ansaitsevat elää kuin suurlähettiläät, eläinlääkäri totesi.

Cher matkusti maanantaina niin ikään Kambodzhaan. Hän oli tavannut Kaavanin jo aiemmin Pakistanissa käydessään. Tuolloin laulaja esitti norsulle serenadina Tuhkimo-elokuvasta tutun kappaleen A Dream is a Wish Your Heart Makes, jonka hän on aikanaan levyttänyt.

Perjantaina Cher kiitti Twitterissä hetkeä aiemmin tapaamaansa Pakistanin pääministeriä Imran Khania siitä, että tämä oli tehnyt Kaavanin Kambodzhaan viemisestä mahdollista. Pääministerin kanslian julkaiseman lausunnon mukaan Khan oli niin ikään kiittänyt Cheriä ja kutsunut tämän mukaan myös muihin ympäristönsuojeluun liittyviin projekteihin Pakistanissa.