Pimeydessä tehtyjen hyökkäysten sarja pitää kaupunkilaisia varpaillaan Massachusettsissa – ”Kuka on seuraava?”

Kolmen viikon sisällä ainakin 10 miestä on tullut yllätetyksi väkivaltaisella tavalla. Hyökkäyksiä on tapahtunut muun muassa roskien viemisen yhteydessä.

Yhdysvaltain Massachusettsissa sijaitsevassa, reilun 63 000 asukkaan Walthamin kaupungissa on tapahtunut kolmen viikon sisällä ainakin kymmenen miehiin kohdistunutta väkivaltaista hyökkäystä, jotka ovat tiedotusvälineiden mukaan herättäneet pelkoa paikallisissa.

Walthamin poliisilaitos tiedotti reilu viikko sitten viidestä hyökkäyksestä, jotka olivat tapahtuneet GardenCrest-nimisen asuinkompleksin läheisyydessä marraskuun 10. päivän jälkeen. Poliisin mukaan väkivallanteot olivat tapahtuneet illalla kello 17.30–22.30 välisenä aikana.

Tämän jälkeen vastaavia tekoja on tapahtunut myös toisaalla kaupungin keskustan alueella ainakin viisi. Asukkaita varovaisuuteen kehottaneen poliisin mukaan silminnäkijät ovat kuvailleet teoista epäiltyä noin 167–177 senttiä pitkäksi, mustiin pukeutuneeksi mustaksi mieheksi.

Viimeisin väkivallanteoista tapahtui ABC Newsin mukaan perjantaina noin kello kahdeksan aikoihin illalla. Tuolloin epäilty ilmestyi yllättäen asuinalueensa kadulla kävelleen miehen taakse ja iski häntä kasvoihin tylpällä esineellä.

Tämän jälkeen epäilty pakeni paikalta juosten. Toisen uhrin kerrottiin olleen puolestaan viemässä roskia, kun hyökkääjä iski hänen kimppuunsa mahdollisesti baseball-mailaa aseenaan käyttäen.

Walthamin poliisilaitoksen ylikonstaapeli Steve McCarthy kertoi tapauksia yhdistävän tekijän olevan se, että epäilty on väijynyt uhreja pimeässä hyökäten näiden kimppuun sitten yllättäen. Minkäänlaista pahoinpitelyjä edeltänyttä provosointia ei uhrien taholta ole ilmennyt.

Lauantaina poliisi julkaisi sosiaalisessa mediassa kaksi videota, joilla esiintyvää miestä se epäilee hyökkäyksistä. Videoilla näkyy, kuinka mustaan hupulliseen takkiin, lenkkitossuihin ja sinisiin farkkuihin pukeutunut mies liikkuu kaduilla pimeän aikaan.

Poliisin kerrottiin turvautuneen myös poikkeukselliseen keinoon eli asukkaille soitettaviin puheluihin, joissa heitä pyydetään pysymään etenkin pimeän aikaan valppaina ja tietoisina ympäristöstään.

– Walthamin poliisi käyttää kaikki mahdolliset ja tarpeelliset keinot tehdäkseen näistä tapauksista lopun niin pian kuin mahdollista, McCarthy sanoi poliisin julkaisemassa lausunnossa.

Useamman uhrin kerrottiin saaneen kallonmurtumia hyökkäysten yhteydessä. Näin kävi myös Emerson-nimiselle mekaanikolle, joka kertoi paikalliselle WCVB-TV-kanavalle joutuneensa uhriksi iltakävelyllä ollessaan viime keskiviikkona.

Emersonin mukaan epäilty lähestyi häntä takaapäin ”kuin pelkuri”, eikä hän ehtinyt nähdä tämän kasvoja.

– Minulla ei ollut mahdollisuutta puolustaa itseäni, kasvoleikkausta sairaalassa odottava mies kertoi.

Viranomaisten mukaan vaikuttaa siltä, että hyökkäysten uhrit ovat valikoituneet satunnaisesti.

– Kuka on seuraava? Luulen, että tämä kysymys pitää kaikkia varpaillaan nyt. Tässä ei näy mitään kaavaa. On vain miehiä yksi toisensa jälkeen. Kuka on seuraava? Olenko se minä? huolestunut asukas kommentoi CBS Bostonille nimettömänä.