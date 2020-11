Etiopian pääministeri: Sotatoimet ovat päättyneet Tigrayn osavaltiossa

Yli kolme viikkoa kestäneissä taisteluissa on kuollut jo tuhansia ja kymmenettuhannet ovat paenneet Sudanin rajan yli. Kuolleiden joukossa on kerrottu olevan myös siviilejä.

Etiopian hallinnon joukot ovat edenneet Tigrayn osavaltion pääkaupunkiin Mekeleen ja ottaneet sen haltuunsa, ilmoitti maan pääministeri Abiy Ahmed lauantaina. Pian tämän jälkeen Abiy julisti sotatoimet päättyneiksi alueella.

– Olen iloinen voidessani ilmoittaa, että olemme lopettaneet sotilasoperaation Tigrayn alueella. Keskitymme jälleenrakentamiseen ja humanitaarisen avun antamiseen, Abiy sanoi Twitteriin kirjoittamassaan viestissä.

Suurhyökkäys kapinallisia vastaan puolen miljoonan asukkaan Mekelen lähellä alkoi torstaina. Lauantai-iltana hallinto kertoi saaneensa haltuunsa Mekelen lentokentän, julkiset ja hallinnolliset rakennukset sekä yhteiskunnan kannalta kriittiset toiminnot.

Aiemmin lauantaina avustustyöntekijät ja Tigrayn aluehallinto olivat kertoneet Mekeleen kohdistuneesta raskaasta pommituksesta, jonka turvin hallinnon joukot ilmeisesti etenivät kaupunkiin.

Paikallisten viestimien mukaan Abiy kertoi joukkojen päässeen Mekeleen ilman, että siviilejä olisi joutunut iskujen kohteeksi. Hallinnon mukaan ilmaiskut oli tarkasti kohdistettu osavaltion kapinallisjoukkojen tiloihin ja varastoihin, mutta asian paikkansa pitävyydestä ei ole saatu vahvistusta paikallistasolta.

Konflikti leimahti marraskuun alussa pitkällisten jännitteiden kiehuttua yli. Maan hallituksen joukot ovat ottaneet yhteen Tigrayn kansan vapautusrintaman (TKVR) joukkojen kanssa. TKVR on syyttänyt Abiyn hallintoa vainoamisesta ja epäreilusta kohtelusta.

BBC: Rajanylitystä rajoitetaan

YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n tilastojen mukaan kolmen viikon aikana Tigrayn alueelta on paennut Sudaniin yli 43 000 ihmistä.

Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan rajan yli liikkuvien pakolaisten määrä on vähentynyt merkittävästi sen jälkeen, kun sotilaat ovat alkaneet valvoa rajaa. Yleisradioyhtiö on kuullut pakolaisten tarinoita siitä, miten heidän sukulaisiaan on estetty lähtemästä Etiopiasta. Myös ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watch vahvistaa, että ihmisten kulkua on estetty rajan lähellä.

Viranomaisten mukaan pakolaisia on saapunut Sudaniin päivittäin keskimäärin 3 000. Rajalle lähetettyjen sotilaiden saapumisen jälkeen lukumäärä on kuitenkin pudonnut noin 700:aan päivässä.