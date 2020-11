BBC:n dokumentti: Suomen viiden naisen johtama hallitus ei takaa tasa-arvoa

BBC World esitti lauantaina noin 20-minuuttisen ohjelman, jossa käsiteltiin Suomen tasa-arvotilannetta.

Esimerkkinä oli Suomen hallitus, jossa keskeisissä asemissa pääministeriä myöten ovat naiset.

Dokumentti huomauttaa, että pääministeri Sanna Marin (sd) oli virassaan maailman nuorin ja että jokaisen hallituspuolueen puheenjohtajana työskentelee nainen.

BBC:n mukaan vaikka Suomen tasa-arvotilanne on saanut osakseen laajaa ylistystä, Euroopan neuvoston viimeaikaiset raportit maasta ovat kuvailleet huolestuttavaa rasismin nousua. Lisäksi ohjelmassa käsitellään saamelaisten ja transihmisten asemaa.

Toimittaja muun muassa vierailee Lapissa, jossa hänelle kerrotaan, ettei Suomen hallituksessa tai EU:ssa ole saamelaisilla vieläkään omaa edustajaa.

Aihepiiriä kommentoivat kansanedustaja Bella Forsgrén (vihr) ja Antirasistisen foorumin koordinaattori Akunna Onwen. Heiltä kysytään, olisiko henkilö tullut valituksi pääministeriksi, jos hänen ansioluettelonsa olisi täysin sama kuin Sanna Marinin, mutta tämä olisi tummaihoinen. Forsgrén ja Onwen ovat sitä mieltä, että ei juuri nyt.

– On vaarallista tyydyttäytyä siihen, että vaikka Suomella on mennyt ennen hyvin niin varmasti menee tulevaisuudessa yhtä hyvin. Paljon on tehtävää vielä, huomauttaa Forsgrén.

Vihreiden puheenjohtaja ja sisäministeri Maria Ohisalo myötäilee näkökantaa BBC:lle toteamalla, etteivät valtioneuvoston viisi koulutettua ja valkoihoista naista edusta loppupeleissä koko väestöä kovin kattavasti. Ohisalo viittaa maailmalla ikoniseksi nousseen hallituskuvan poikimaan kritiikkiin.

– Kun kuva meni viraaliksi, oli paljon kriittisiä kirjoituksia, että jos todella katsotaan tasa-arvoa, se ei vielä näy. Olen tästä samaa mieltä, Ohisalo sanoo dokumentissa.