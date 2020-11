Iranin ydinaseohjelman johtajana pidetty Mohsen Fakhrizadeh murhattiin perjantaina Teheranin lähistöllä tehdyssä iskussa.

Iranin presidentti Hasan Ruhani syyttää maan johtavan ydinvoimatutkijan Mohsen Fakhrizadehin murhasta Israelia, kertoo uutistoimisto Reuters.

Ruhani antoi lauantaina lausunnon, jossa hän vihjasi Israelin toimineen Yhdysvaltojen palkkasoturina Fakhrizadehin murhassa. Ruhani sanoo Fakhrizadehin kuolleen marttyyrina.

– Salamurha osoittaa vihollistemme epätoivon ja heidän vihansa syvyyden. Hänen marttyyriytensä ei hidasta meidän saavutuksiamme, Ruhani sanoi Reutersin mukaan.

Fakhrizadeh murhattiin perjantaina Teheranin lähistöllä tehdyssä iskussa. Häntä on pidetty Iranin armeijan ydinaseohjelman johtajana, ja hän ollut pitkään muun muassa Israelin salaisen palvelun Mossadin kohteena.

Fakhrizadeh murhattiin perjantaina Iranin pääkaupungin Teheranin lähistöllä tehdyssä iskussa.­

Ulkopoliittisen instituutin tutkija Mariette Hägglund arvioi perjantaina IS:lle, että salamurha saattaa liittyä Yhdysvaltojen vallanvaihtoon.

– (Joe) Biden ei olisi näyttänyt vihreää valoa tällaiselle operaatiolle. Israel on voinut toimia omin päinkin, mutta mikäli Yhdysvalloista on tullut vihreää valoa, niin veikkaan, että tämä liittyy siihen, että Trump on yhä presidenttinä, Hägglund kommentoi.

Tammikuussa virkavalansa vannova, Yhdysvaltain tuleva presidentti Joe Biden on ilmaissut halukkuutensa palata Iranin kanssa neuvottelupöytään. Trump irtisanoutui Iranin kanssa tehdystä ydinsopimuksesta vuonna 2018.

Presidentti Barack Obaman hallinnon Iran-neuvonantaja Robert Malleyn mukaan salamurha on yritys vaikeuttaa Bidenin tavoitteita parantaa suhteita Iranin kanssa.

– Yksi tavoite on yksinkertaisesti aiheuttaa niin paljon vahinkoa Iranin taloudelle ja ydinohjelmalle kuin mahdollista ja toinen on vaikeuttaa Bidenin mahdollisuuksia presidenttinä palauttaa diplomaattisuhteet ja ydinsopimus, Malley sanoi perjantaina.

New York Times paljasti pari viikkoa sitten, että Trump olisi pyytänyt neuvonantajiensa mielipiteitä mahdollisesta iskusta Iranin ydinvoimakohteisiin vielä ennen kautensa päättymistä tammikuun lopulla.