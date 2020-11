Iranin ydinohjelman johtajan salamurha saattaa liittyä Yhdysvaltain vallanvaihtoon – ”Haluttiin toimia vielä Trumpin kauden aikana”

Iranin väitetyn ydinaseohjelman johtajan salamurhan syy ja ajoitus saattavat liittyä presidentti Donald Trumpin kauden päättymiseen, toteaa Ulkopoliittisen instituutin tutkija.

– Biden ei olisi näyttänyt vihreää valoa tällaiselle operaatiolle, kommentoi Ulkopoliittisen instituutin tutkija Mariette Hägglund Iranin johtavan ydintutkijan salamurhaa.

Ydinvoimatutkija Mohsen Fakhrizadeh murhattiin perjantaina Teheranin lähistöllä tehdyssä iskussa. Fakhrizadehia on pidetty Iranin armeijan ydinaseohjelman johtajana, ja hän ollut pitkään muun muassa Israelin salaisen palvelun Mossadin kohteena.

Iran syyttää murhasta Israelia mutta vihjaa iskun olleen presidentti Donald Trumpin hyväksymä.

– Israel on voinut toimia omin päinkin, mutta mikäli Yhdysvalloista on tullut vihreää valoa, niin veikkaan, että tämä liittyy siihen, että Trump on yhä presidenttinä, totesi Hägglund IS:lle perjantaina.

Suoraan Iran ei ole syyttänyt Yhdysvaltoja. Tämä voi olla merkki siitä, ettei Iran halua polttaa siltoja tulevan Yhdysvaltain presidentin neuvotteluhalukkuuden suhteen.

– Iranin intresseissä olisi nykytilanteessa olla provosoitumatta, sillä kostoisku voi aiheuttaa vastareaktion.

Joe Bidenille presidentinvaalit hävinnyt Trump jättää Valkoisen talon 20. tammikuuta. Biden on ilmaissut halunsa palata neuvottelupöytään ja ydinsopimukseen. Merkittävän iranilaistutkijan murha saattaa lyödä hänelle kapuloita rattaisiin kauden aluksi.

Trumpin kaudella suhteet Iraniin ovat jäätyneet, etenkin kun Yhdysvallat 2018 irtisanoutui Iranin kanssa tehdystä ydinsopimuksesta.

Presidentti Barack Obaman hallinnon Iran-neuvonantaja Robert Malley sanoi perjantaina, että Fakhrizadehin murha oli yksi osa Trumpin viimeisten viikkojen toimista, joilla yritetään vaikeuttaa Bidenia parantamaan suhteita Iranin kanssa.

– Yksi tavoite on yksinkertaisesti aiheuttaa niin paljon vahinkoa Iranin taloudelle ja ydinohjelmalle kuin mahdollista ja toinen on vaikeuttaa Bidenin mahdollisuuksia presidenttinä palauttaa diplomaattisuhteet ja ydinsopimus, kommentoi Malley salamurhaa.

New York Times paljasti pari viikkoa sitten, että Trump olisi pyytänyt neuvonantajiensa mielipiteitä mahdollisesta iskusta Iranin ydinvoimakohteisiin vielä ennen kautensa päättymistä.

Perjantaina Trump jälleentwiittasi uutisia salamurhasta mutta ei itse ole kommentoinut aihetta.

UPI:n Hägglund ihmettelee, miksi Trump twiittasi asiasta niin ahkerasti, ellei hänellä olisi jokin rooli operaatiossa tai ainakin ollut siitä tietoinen.

– On vaikea nähdä, miksi hän teki niin. Se itsessään antaa outoja signaaleja.

Myös Iranin vastustajille Lähi-idässä, etenkin Israelille ja Saudi-Arabialle, Yhdysvaltain paluu ydinsopimukseen olisi vastoin niiden intressejä, Hägglund huomauttaa.

Trumpin kauden lopulla Israel on pyrkinyt Yhdysvaltain tuella tekemään sopimuksia Irania vastustavien Persianlahden maiden kanssa.

Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu kehotti jo 2018 painamaan mieleen Fakhrizadehin (taustalla) nimen.­

Aiemmin viikolla kerrottiin, että Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu olisi ensimmäisenä israelilaisjohtajana neuvotellut Saudi-Arabiassa, mutta matkaa ei ole virallisesti vahvistettu. Mukana neuvotteluissa olisi ollut Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo.

– Sen jälkeen oli ollut odottavaa tunnetta, että tapahtuuko jotain, Hägglund huomauttaa.

Netanyahun hallinnon turvallisuuslähteiden mukaan Israel olisi perjantaina ennen murhaiskua keskustellut Persianlahden maiden kanssa toimista Irania vastaan, kertoo uutistoimisto Reuters.

– Jos Saudi-Arabia on ollut Israelin kanssa tässä mukana, niin kysymys on ollut toimia vielä Trumpin kauden aikana, koska silloin heillä on siihen vapautta. Jonkin tason yhteistyö Saudi-Arabian ja Israelin välillä tähän operaatioon liittyen on kuitenkin epätodennäköisempää kuin se, että Israel olisi iskun takana, huomauttaa Hägglund.

Salamurhattu Mohsen Fakhrizadeh oli ilmeisesti 59-vuotias.­

Hägglundin mielestä Iranin ydinohjelma tuskin kaatuu Fakhrizadehin poismenoon.

– Uskon, että osaamista ja kapasiteettia löytyy hänen lisäkseen. Mutta sitä voi pohtia, oliko iskulla tarkoitus konkreettisesti yrittää estää Iranin kykyä viedä ydinohjelmaa eteenpäin vai antaa varoittava esimerkki.