Hätkähdyttävä näky: Taiwanin parlamentissa heiteltiin sian sisäelimiä

Oppositio protestoi poikkeuksellisella tavalla.

Opposition kansanedustajat kävivät perjantaina vuoropuhelua hallituspuolueen kollegoidensa kanssa Taiwanin parlamentissa paiskomalla näiden päälle sian sisäelimiä.

Kuomintang (KMT) -puolueen kansanedustajat protestoivat hallinnon aikeita sallia sellaisen sianlihan tuonti Yhdysvalloista, joissa eläimille on syötetty raktopamiinia.

Raktopamiinia käytetään, jotta lihasta tulisi vähärasvaisempaa. Sen käyttö on kuitenkin kielletty monissa maissa.

Oppositio pelkää niin ikään, että Taiwanin oma karjatalous kärsii tuonnista.

Hallitus on toivonut, että sianlihan tuonti voisi alkaa tulevan vuoden alussa. Yhdysvallat on tehnyt selväksi, että Taiwanin on turha haaveilla kauppasopimuksesta Yhdysvaltojen kanssa, jos sian- ja naudanlihan tuontirajoituksia ei poisteta.