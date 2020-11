Korkeapaine hallitsee viikonlopun säätä – luvassa pikkupakkasta ja poutaa

Maan etelä- ja keskiosassa tuulee kohtalaisesti pohjoisesta. Idässä ja kaakossa tulee etenkin aamupuolella paikoin vähäisiä lumisateita.

Pohjoisessa on poutaa ja tuuli on enimmäkseen heikkoa, Pohjois-Lapissa voimistuu illalla vähän lounaistuuli.

Päivälämpötila on etelässä 0 – 2 astetta, maan keskiosassa nollan paikkeilla, Pohjois-Pohjanmaalla on pakkasta 1 – 5 astetta ja Lapissa on pakkasta 4 - 10 astetta.

Lauantaina korkeapaine hallitsee säätilaa.

Etelässä tuulee heikosti, Suomenlahden rannikolla kohtalaisesti koillisesta. Lapissa voimistuu vähän lounainen ilmavirtaus.

Sää on poutainen, mutta pilvinen. Pilvipeite voi rakoilla paikoin.

Päivälämpötila on etelässä nollassa tai etenkin rannikolla vähän nollan yläpuolella, maan keskiosassa on pakkasta 0 – 3 astetta ja pohjoisessa on pakkasta laajalti 3 - 8 astetta.

Sunnuntaina Suomenlahden rannikolla tuulee kohtalaisesti idästä ja voi tulla lumikuuroja. Muuten etelässä on poutaa ja pilvipeite rakoilee.

Maan pohjoisosassa voimistuu lounainen ja runsaspilvinen ilmavirtaus. Vähäiset lumisateet ovat mahdollisia.

Päivälämpötila on etelässä nollan tuntumassa, maan keski- ja pohjoisosassa on pakkasta 1 – 4 astetta ja Luoteis-Lapissa on pakkasta 5 - 10 astetta.