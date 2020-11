Tapahtuiko Floridassa oikea vaalihuijaus? Demokraattiehdokas hävisi vain 32 äänellä kisan, johon liittyi erikoinen vieras ja ”pimeää” vaalirahaa

Viranomaisten kerrotaan tutkivan tapauksia, joissa joku syyti yli puoli miljoonaa dollaria ehdokkaille, joilla ei ollut aikomustakaan kampanjoida.

Yksi Yhdysvaltain vaalipäivän tiukimmista kisoista käytiin Floridan osavaltion senaatin 37. vaalipiirin ehdokkaiden välillä. Uudelleenlaskennan jälkeen voittajaksi julistettiin lopulta republikaaniehdokas Ileana Garcia vain 32 äänen erolla istuvaan osavaltiosenaattoriin Jose Javier Rodrigueziin. Kumpikin sai yli 104 000 ääntä.

Nyt kyseinen vaali on kuitenkin lehtitietojen mukaan viranomaisten syynissä aivan muusta syystä kuin minimaalisen voittomarginaalin takia.

Kisassa oli nimittäin mukana myös kolmas ehdokas, hyvin liberaaleilla vaaliteemoilla kampanjoinut sitoutumaton Alex Rodriguez.

Paitsi että hän ei käytännössä kampanjoinut itse lainkaan. Hänen ei tiedetä osallistuneen yhteenkään vaalitilaisuuteen, hänellä ei ollut nettisivuja eikä juurikaan omia kampanjavaroja, jotka normaalisti ovat vakavissaan olevan ehdokkaan tunnusmerkkejä.

Rodriguezia epäillään niin sanotuksi ”varjoehdokkaaksi”, joka oli istutettu senaattorikisaan pelkästään viemään ääniä demokraattiehdokkaalta. Sama sukunimi saattoi hämätä Jose Javier Rodriguezin demokraattikannattajia, ja lisäksi Alex Rodriguez on myös amerikkalaisen baseball-tähden täysnimikaima.

Joku ulkopuolinen syyti myös valtavan määrän rahaa Alex Rodriguezin puolesta vaalimainontaan liberaaleilla teemoilla. Rodriguez kahmi peräti 6 300 ääntä, jotka todennäköisesti vähensivät voittopuolisesti hänen sukunimikaimansa äänimäärää.

Vastaavia tapauksia on nyt tunnistettu kaikkiaan kolme Floridan osavaltiovaaleissa. Niihin kohdistuu maanlaajuinen mielenkiinto, koska erilaiset väitetyt vaalihuijaukset ovat muutenkin olleet tapetilla Yhdysvalloissa.

On huomattava, että Floridan epäiltyjä huijauksia on hyvin vaikea todistaa rikollisiksi. Vaaliehdokkaaksi asettuminen on demokratiassa perusoikeuksia eikä motiiveja tarvitse selitellä.

Ehdokas ei kuitenkaan lain mukaan saa koordinoida toimiaan toisen ehdokkaan kampanjan kanssa eikä valehdella ehdokkuusvakuutuksessaan. Vastaaviin tapauksiin on Washington Postin mukaan päästy aiemmin kiinni myös esimerkiksi kampanjaraharikosten kautta, mutta taitavasti luovimalla niistäkin syytteistä voi selvitä.

Miami-Daden piirikunnan ääntenlaskijat syöttivät postiääniä laskentakoneisiin vaalipäivänä Floridassa.­

Republikaanit kiistävät jyrkästi olleensa hankkeen takana. Osavaltiosenaattoriksi valittu Ileana Garcia, presidentti Donald Trumpin tunnettu liittolainen ja yksi Latinas for Trump -järjestön perustajia, on pyytänyt saada keskittyä tulevaan.

– En anna tämän kiukuttelun viedä huomiota edessä olevasta tärkeästä työstä.

Jose Javier Rodriguez on tunnustanut tappionsa, mutta sanonut olevan välttämätöntä selvittää perin pohjin mitä tapahtui.

– Demokratia tarvitsee läpinäkyvyyttä … ja sen saavuttamiseksi uskon, että tämä vaali pitää tutkia, Rodriguez on kommentoinut.

Tapaus alkoi purkautua jo ennen vaaleja, kun floridalaisen WPLG-kanavan tuottaja etsi kuvia ehdokkaista vaalituloslähetyksiin ja alkoi ihmetellä, miksei joistakuista ehdokkaista tiedetty juuri mitään.

37. vaalipiirin Alex Rodriguez Miami-Daden piirikunnassa nousi mielenkiinnon kohteeksi tiukan vaalituloksen takia. Kävi ilmi, että hänen taustallaan oli pidätyksiä varkaudesta ja syyte maksamattomista veloista. Hänet oli myös aiemmin rekisteröity republikaaniäänestäjäksi. Hänen ehdokkuuspapereihin ilmoittamansa osoite osoittautui vääräksi, mutta WLPG:n toimittaja Glenna Milberg pääsi vaalien jälkeen miehen jäljille ja koputti kuvausryhmän kanssa toisessa vaalipiirissä sijaitsevan talon oveen.

– Öö, hän (Alex) ei ole paikalla mutta hän tulee huomenna, oven avannut mies vastasi suostumatta kertomaan muuta kuin että Rodriguez oli hänen bisneskumppaninsa.

Paitsi että mies valehteli, ja hän oli todellisuudessa itse Rodriguez.

Miami Herald -lehti sai tältä 55-vuotiaalta mekaanikolta lausunnon, jonka mukaan hän oli toteuttanut ehdokkuudellaan pitkäaikaisen unelmansa. Sittemmin Rodriguez ei ole toimittajille vastaillut, ja hän on hankkinut asianajajan.

Tapauksen penkominen johti lopulta erikoisten sattumusten, mystisen vaalirahoituskuvion sekä kahden vastaavan vaalivedätysepäilyn jäljille. Niitä ovat selvitelleet useat amerikkalaismediat floridalaiskanavan vanavedessä.

CNN:n mukaan vain kuukautta ennen vaaleja 2. lokakuuta kello 11.34, eli täsmälleen samalla kellonlyömällä Floridan vaaliviranomaiselle rekisteröitiin kaksi poliittista vaalikomiteaa, joita voi perustaa tukemaan ehdokkaita. Seuraavana päivänä toinen niistä sai 370 000 dollarin lahjoituksen ja toinen 180 000 dollaria, kummatkin samalta yritykseltä, Delawareen rekisteröidyltä Proclivitylta, joka oli uusi tulokas kampanjatukijana.

Proclivityn taustavoimia ei tunneta. Floridassa on lain mukaan täysin sallittua, että vaalikomiteat voivat pitää tukijoidensa tiedot yksityisinä. Järjestelyä on pitkään kutsuttu nimellä dark money, eli pimeä tai salainen raha, vaikka se ei rikollista olekaan. Järjestelyä myös arvostellaan, koska äänestäjät eivät voi tietää mistä raha on peräisin.

Floridan identtisten vaalikomiteoiden nimellisinä keulakuvina on kaksi nuorta naista, joilla ei myöskään ole aiempaa poliittista aktiivisuutta. Toisella naisista on kuitenkin yhteys tunnettuun republikaanistrategiin. Heitä ei ole tavoitettu kommentoimaan.

Alex Rodriguez ilmoitettiin sitoutumattomaksi ehdokkaaksi senaatinvaaliin 12. kesäkuuta tänä vuonna. Täsmälleen samaan aikaan rekisteröitiin myös toinen hänen kaltaisensa sitoutumaton ehdokas 39. vaalipiiriin. Lisäksi on tunnistettu kolmaskin vastaavanlainen tapaus 9. vaalipiirissä.

Lokakuussa vaalikamppailujen ollessa kuumimmillaan ”varjoehdokkaiden” kampanjat saivat vaalikomiteoilta tuntuvaa vaalitukea esimerkiksi mainossähköposteista, joissa korostettiin tyypillisiä demokraattien poliittisia kantoja ilmastonsuojelusta ja terveydenhoidosta.

Vaalimainokset olivat hämmentävän samantyylisiä. 9. vaalipiirin tapauksessa tapahtui Politicon mukaan myös kömmähdys, kun sitoutumaton vaaliehdokas oli Facebook-sivujensa mukaan valkoinen nainen, mutta vaalimainoksissa levitettiin mustan naisen kuvaa, joka oli kopioitu netistä.

Lopputuloksena on johtopäätös, että joku mystinen taho syyti yli puoli miljoonaa dollaria ehdokkaille, joilla ei ollut aikomustakaan menestyä.

Näistä kolmesta ”varjoehdokkaasta” vain Rodriguezin kampanjalla näyttää olleen selvimmin merkitystä lopullisen vaalivoittajan kannalta.

Kansalaisjärjestöt ja demokraatit ovat olleet raivoissaan menettelystä, jota moni pitää vähintään räikeänä systeemin hyväksikäyttönä. Vasta tutkinta kertoo, oliko se myös rikollista.

– Nämä ryhmät eivät välitä, miten lopputulokseen päästään. Ne käyttävät epärehellisiä ja valheellisia hyökkäyksiä suostutellakseen tiettyjä äänestäjäryhmiä, joille niillä ei ole mitään aikomusta antaa valtaa, kommentoi Floridan osavaltioparlamentin demokraattikansanedustaja Bobby Powell Politicolle.

Riippumatonta floridalaista vaalitarkkailujärjestöä johtava Ben Wolcox totesi CNN:lle, ettei hänellä ole epäilystäkään, etteikö joku olisi toteuttanut operaation vaaleihin vaikuttamiseksi.

– Floridan kampanjarahoitus on niin vähän säänneltyä, että se oli mahdollisesti laillista, mutta sen ei pitäisi olla. Se on karhunpalvelus äänestäjille ja asettaa koko vaaliemme riippumattomuuden kyseenalaiseksi, Wilcox sanoi.