Venäläissivusto löysi salatun ”Vladimirintyttären” – yhdennäköisyys Putinin kanssa 70 prosenttia, äiti nousi köyhyydestä monimiljonääriksi

Pietarissa asuva salaperäinen miljonäärikaunotar Svetlana Krivonogih, 45, on mitä ilmeisimmin presidentti Vladimir Putinin vuonna 2003 syntyneen lehtolapsen äiti, väittää uutissivusto Proekt.

Venäläinen uutissivusto Proekt on julkaissut laajan tutkivan journalismin artikkelin, jossa sivusto selvittelee Pietarissa vaikuttavan miljonäärikaunottaren Svetlana Krivonogihin taustoja. Artikkelista on olemassa myös englanninkielinen versio Proektin sivuilla.

Artikkelin yllättävin paljastus liittyy Krivonogihin tyttäreen Jelizaveta Vladimirovna Krivonogihiin, jonka kerrotaan syntyneen vuonna 2003. Sivuston päätelmien mukaan Jelizavetan isä on mitä ilmeisimmin Vladimir Putin, joka oli vielä tuolloin naimisissa Ljudmila Putinan kanssa. Pariskunta erosi vasta vuonna 2013.

Proekt-sivuston käsiinsä hankkimista Jelizavetan syntymätiedoista ei löydy yllättäen mitään mainintaa hänen isästään. Huomiota kiinnittää kuitenkin se, että hänen isännimekseen on merkitty kuitenkin Vladimirovna eli suomeksi sanottuna siis ”Vladimirintytär”.

Proekt-sivuston mukaan Jelizaveta, 17, on käyttänyt jo useita vuosia muuta sukunimeä kuin äitinsä. Sosiaalisessa mediassa hän esiintyy puolestaan keksityllä nimellä.

– Profiilikuvista päätellen hänellä on ilmiömäinen yhdennäköisyys Venäjän presidentin kanssa, Proekt-sivusto kirjoittaa.

Alla Proekt-sivuston video aiheesta venäjäksi:

Sivusto ei paljasta artikkelissaan Jelizavetan peitenimiä eikä julkaise myöskään tämän valokuvia, koska tyttö ei ole vielä täysi-ikäinen.

Sivusto kertoo kuitenkin teettäneensä kasvojentunnistuksen ammattilaisilla tietokoneanalyysin Jelizavetan valokuvista ja tuloksena on, että hänellä on 70,44 prosentin yhdennäköisyys Putinin kanssa. Näin suuri yhdennäköisyys viittaa analyysin mukaan siihen, että kyseiset henkilöt ovat ”mahdollisesti sukulaisia”.

Kun Proekt selvitteli Svetlana Krivonogihin äkkirikastumisen taustoja ja oli yhteydessä myös tähän itseensä, Jelizavetan sosiaalisen median sivustoilta katosivat kaikki valokuvat, joissa hänen kasvonsa ovat selkeästi nähtävissä.

Proekt on riippumaton uutissivusto, joka on erikoistunut erilaisiin tutkivan journalismin projekteihin. Monet sen aiemmista paljastusartikkeleista ovat käsitelleet Putinin lähpiiriä. Osa niistä on käännetty myös englanniksi, ja ne löytyvät tästä linkistä. Myös IS on siteerannut aiemmin Proektin selvityksiä esimerkiksi Putinin henkilökohtaiseen koronaturvallisuuteen liittyen, Venäjän pääministeri Mihail Mishustinin perheen omaisuuteen liittyen ja Aleksei Navalnyin myrkytykseen liittyen.

Uutissivusto perustaa johtopäätöksensä Putinin ja Krivonogihin läheisistä suhteista useisiin eri lähteisiin ja erilaisiin välillisiin todistusaineistoihin.

Yhtenä yksityiskohtana ovat esimerkiksi lentolipputiedot, joiden mukaan Putin ja Krivonogih matkustivat samalla lennolla Moskovaan vuonna 1999. He eivät istuneet vierekkäin, vaan muutaman penkkirivin päässä, mutta yhdistettynä kaikkiin muihin todistusaineistoihin jopa tämä pieni detalji sai selvityksessä isompaa merkitystä.

Kaiken lisäksi nainen oli ostanut lippunsa vain kahdeksan minuuttia ennen Putinia ja tämän matkaseuralaista Viktor Zolotovia, josta tuli sittemmin Putinin henkivartija ja Venäjän kansalliskaartin johtaja. Myöhemmiltä vuosilta on puolestaan useita lentolipputietoja, joiden mukaan Krivonogih lensi Moskovaan useita kertoja yhdessä Dina Tsilevitshin kanssa, joka puolestaan oli läheisessä suhteessa Zolotovin kanssa.

Proekt-sivuston mukaan Putinin ja Krivonogihin tuttavuus alkoi 1990-luvulla jo paljon ennen kuin Putinista tuli Venäjän presidentti ja suhde jatkui aina 2000-luvun loppupuolelle asti.

Tällä hetkellä Svetlana Krivonogihin kiinteistö- ja osakeomaisuuden arvo on lehden selvitykseen mukaan noin 7,7 miljardia ruplaa eli yli 85 miljoonaa euroa. Hänellä on kiinteistöomistuksia Pietarissa, Moskovassa ja Sotshissa ja lisäksi esimerkiksi 37-metrinen huvialus.

Krivonogih ei ole perinyt omaisuutta, sillä hänen vanhempansa olivat liki varattomia työläisiä ja perhe asui kommuuniasunnossa Pietarissa. Krivonogih teki myös itse opiskeluaikoinaan sivutoimisesti siivoojan töitä.

Jossain vaiheessa 1990-lukua Krinovogihille ilmaantui kuitenkin varakas miesystävä. Sivuston haastattelemien vanhojen naapureiden mukaan tiedossa oli, että salaperäiseksi jäänyt miesystävä työskenteli tuolloin ”virkamiehenä Pietarin kaupunginhallinnossa”.

Putinin vanhojen tuttavien parissa tehdyt kyselyt Krivonogihista tuottivat vain vältteleviä vastauksia. Osa ei joko halunnut puhua aiheesta, osa sanoi ehkä joskus kuulleensa hänen nimen ja osa kielsi tietävänsä tästä mitään.

Igora on talviurheilukeskus Sosnovossa eli Raudussa. Proekt-sivuston mukaan Svetlana Krivonogih on lomakeskuksen pääomistaja.­

Krivonogih valmistui Pietarissa talousyliopistosta vuonna 2000, vaikka sivuston haastattelemat, hänen kurssitovereikseen merkityt henkilöt eivät muista nähneensä häntä lainkaan. Samoihin aikoihin hän alkoi myös rikastua satumaisesti.

Krivonogihilla on esimerkiksi omistusosuus Rossija-pankista, jonka perustajajäsenenä on myös ”Putinin pankkiiriksi” kutsuttu Juri Kovaltshuk. Vuoden 2019 tietojen mukaan Krivonogih omistaa Rossija-pankista noin 2,8 prosenttia mikä tarkoittaa noin 800 miljoonan ruplan eli 8,9 miljoonan euron osuutta.

Rossija-pankki on kasvanut Putinin presidenttikaudella pikkupankista yhdeksi venäläiseksi suurpankiksi, jonne Putin on kertonut ohjaavansa myös omat palkkarahansa. Krimin niemimaan kaappauksen jälkeen 2014 pankki joutui lännen pakotelistalle nimenomaan siksi, että pankkia pidetään Putinin lähipiirin omana pankkina.

Proektin selvityksen mukaan Svetlana Krivonogih on tosiasiallinen pääomistaja myös Igoran hiihtokeskuksessa, joka sijaitsee Karjalankannaksella Suomelle ennen kuuluneessa Raudun pitäjässä. Igorassa vietettiin vuonna 2013 Putinin toisen virallisen tyttären eli Katerinan häitä.

Vuonna 2012 Putin kutsui presidentti Sauli Niinistön vieraakseen Igoraan, ja tuolloin presidentit pelasivat muun muassa jääkiekkoa hotellikompleksin jäähallissa. Vastikään Igoran yhteyteen on rakennettu moottoriurheilurata, josta IS kertoi 2018 ilmestyneessä artikkelissa.

Igora Drive -autoradan rakennustyömaa Sosnovossa eli Raudussa vuonna 2018.­

Krivoonogihin Pietari-asunnoista yksi on Kivisaarella eli Kamennyi ostrovilla sijaitsevassa suljetussa eliittikompleksissa, jonka kaikki asukkaat ovat jollain tavalla lähellä Venäjän vallanpitäjiä. Kompleksin asuntoja ei ole ollut lainkaan myynnissä vapailla markkinoilla, vaan niitä on välitetty vain suositusten perusteella Putinin lähipiiriin kuuluville henkilöille.

Berezovaja alleja -kadulla sijaitsevassa elittiitalossa on Krivonogihin lisäksi asunto muun muassa Putinin judokavereilla Vasili Shestakovilla ja Arkadi Rotenbergilla sekä esimerkiksi Ozero-huvilayhteisön jäsenillä Juri Kovaltshukilla, Sergei Furzenkolla, Viktor Mjatshinilla ja Nikolai Shamalovilla.

Selvityksen mukaan Krivonogih näyttää saaneen suuren osan omistuksistaan niin, että auttajina tai suoranaisina omaisuuden lahjoittajina ovat toimineet niin kutsutut Putinin ystävät.

Krivonogihia on auttanut liikeasioissa esimerkiksi Pietarin kaivosyliopiston rehtori Vladimir Litvinenko, jonka alaisuudessa Putin väitteli tohtoriksi ja joka on toiminut Putinin vaalikampanjoiden johdossa Pietarissa.

Auttajien joukossa on ollut myös sellisti Sergei Roldugin, jonka valtava omaisuus paljastui taannoin niin kutsuttujen Panaman papereiden kautta.

Proekt ei saanut artikkeliin kommenttia Krivonogihilta itseltään. Kun artikkeli ilmestyi Venäjällä keskiviikkona, väitteet Putinin aviottomasta tyttärestä levisivät laajalle Venäjän mediassa.

Asiasta kysyttiin sen jälkeen myös Putinin lehdistösihteeriltä Dmitri Peskovilta, joka kielsi tietävänsä mitään Svetlana Krivonogihista. Peskov kutsui Proektin juttua epäuskottavaksi, perusteettomaksi ja provokatiiviseksi.

– Tämä ei ole vakavasti otettavaa materiaalia. Tässä ei ole mitään, mikä ansaitsisi tulla jotenkin kommentoiduksi, Peskov sanoi uutistoimisto Interfaxin mukaan.