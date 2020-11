Ruotsissa elinajanodotteen ennustetaan laskevan koronapandemian takia – poikkeuksellinen muutos

Esimerkiksi Tukholmassa elinajanodotteen ennustetaan laskevan jopa 1,2 vuotta.

Koronavirus on jyllännyt erityisesti Ruotsin pääkaupungin Tukholman alueella.­

Koronavirusepidemia laskee todennäköisesti Ruotsissa elinajanodotetta, Ruotsin tilastoviranomainen SCB ennustaa tuoreessa tiedotteessa.

SCB:n ennusteessa on huomioitu tammi-elokuun aikana kuolleet ja oletettu, että loppuvuonna kuolleiden määrä on sama kuin vuonna 2019. Loppuvuoden kuolleisuudesta riippuu, mikä elinajanodote lopulta on.

SCB ennustaa, että naisilla elinajanodote on ollut 84,7, vuotta mutta sen odotetaan laskevan 84,4 vuoteen. Miehillä elinajanodotteen ennustetaan laskevan 81,3 vuodesta 80,8 vuoteen.

Ruotsissa elinajanodote on noussut tasaisesti 1900–2019. Viime keväänä elinajanodote oli noussut noin puolella vuodella verrattuna vuoteen 2018. Se, että elinajanodote laskee, on poikkeavaa.

– On ollut tiettyjä vuosia ja lyhyempiä aikoja, jolloin elinajanodote on pysynyt samana tai lyhentynyt. Mutta silti on epätavallista, että elinajanodote lyhenee kahden vuoden välillä, väestötieteilijä Örjan Hemström toteaa.

Tammi-elokuussa tilastoitiin lähes 6 500 kuolemantapausta enemmän kuin vuonna 2019 vastaavana aikana. Kyseessä oli 4 800 kuolemaa enemmän kuin oli ennakoitu.

Elinajanodotteessa on kuitenkin suuria eroja eri alueiden välillä. Esimerkiksi Västerbottenin läänissä elinajanodote voi jopa kasvaa verrattuna vuoteen 2019. Tukholmassa puolestaan elinajanodotteen ennustetaan laskevan jopa 1,2 vuotta.