Liskot ovat vaaraksi uhanalaisille eläimille.

Kun Yhdysvaltain Washingtonissa torjutaan ”murhaherhiläisinä” tunnettuja kiinanherhiläisiä, maan lounaisosissa murhetta tuottavat koiran kokoiset, kylmänkestävät ja kaikkiruokaiset liskot.

Argentiinalainen mustavalkoteiju (Salvator merianae) elää luonnonvaraisena Etelä-Amerikassa, ja Yhdysvalloissa sitä on pidetty lemmikkinä. Liskoja on kaiketi joko päästetty vapaaksi tai karannut, mutta joka tapauksessa se on levinnyt luontoon useissa osavaltioissa.

Floridassa niitä on elänyt kymmenkunta vuotta, ja sieltä lisko on levinnyt ainakin Georgiaan ja Etelä-Carolinaan. Havaintoja on myös Louisianasta, Alabamasta ja Texasista.

Yli metrin mittaiseksi kasvava mustavalkoteiju syö melkein mitä vain: maassa pesivien lintujen ja liskojen munia, pieniä lintuja ja muita eläimiä, matalalla kasvavia hedelmiä. Venezuelassa niiden tiedetään livahtavan kanakoppeihin syömään munia.

Kaikkiruokaisena se on vaarallinen erityisesti uhanalaisille eläimille, kuten käärmeille ja kilpikonnille.

Argentiinalaisia mustavalkoteijuja pidetään lemmikkeinä myös Suomessa.­

Teijut eivät ole vaarallisia ihmisille, mutta uhattuina puolustautuvat kyllä. Liskolla on terävät kynnet ja hampaat ja vahvat leuat. Häntäänsä se voi käyttää piiskana.

Se elää jopa 20-vuotiaiksi.

Liskot voivat levitä koko Yhdysvaltain lounaisosaan, sillä alueen ilmasto sopii niille, biologi Amy Yackel Adams Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskuksesta sanoo National Geographicille.

Teiju on älykäs ja säyseä, mutta myös sinnikäs ja kestävä. Kun lisko on levinnyt jollekin alueelle, sitä on vaikea saada enää torjuttua.

Vaikka teiju viihtyy subtrooppisissa lämpötiloissa, se kestää myös kylmää. Toisin kuin useimmat liskot, mustavalkoteiju pystyy nostamaan ruumiinlämpöään 18 astetta ympäristöä korkeammaksi.

Floridassa teijukantaa on yritetty vähentää pyydystämällä liskoja. Vaikka ansoihin on jäänyt tänä vuonna yli 900 teijua, se ei ole Adamsin mukaan vaikuttanut populaatioon.

Keksiäkseen tehokkaampia keinoa liskojen torjuntaan tutkijat pyrkivät nyt ymmärtämään niitä. Siksi liskoihin on kiinnitetty radiolähettimiä.

Georgiassa sen sijaan on saatettu toimia ajoissa.

Georgian asukkaita on tiedotettu lisko-ongelmasta ja pyydetty ilmoittamaan havainnoistaan paikalliselle matelijaharrastajien seuralle. Seuran väki ottaa liskoja kiinni ja välittää niitä lemmikeiksi. Ottajia on jonoksi asti, seuran puheenjohtaja Justine Lobello kertoo National Geographicille.

Matelijaseura kertoi tiistaina Facebookissa, että Zaboomafu-niminen teiju sai pysyvän kodin. Tervetuliaislahjaksi Zaboomafalu sai oman nallen.