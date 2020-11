Vuorokaudessa kirjattujen kuolemien määrät nousivat uusille sataluvuille.

Venäjällä on tehty uusi ennätys päivittäisten koronakuolemien määrässä, kertoo Moscow Times. Maassa on tilastoitu eilisen jälkeen 507 koronavirukseen liittyvää kuolemaa, mikä ylittää ensi kertaa 500 rajan ja on suurin määrä pandemian aikana.

Yhteensä koronavirukseen liittyen on virallisten tilastojen mukaan kuollut liki 37 600 ihmistä. Luvun uskotaan kuitenkin yleisesti olevan aivan liian pieni. Muun muassa useissa arvattavasti koronaviruksesta johtuvissa kuolemissa kuolinsyyksi on merkitty jokin muu, jos potilaalla on ollut muita sairauksia.

Myös Saksassa on kirjattu uusi ennätys koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyvissä kuolemantapauksissa, kertoo muun muassa Bild-lehti. Vuorokauden aikana uusia kuolemia kirjattiin 410 kappaletta. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun päivittäinen lisäys nousee Saksassa yli 400:n.

Koko epidemian aikana Saksassa on kirjattu koronakuolemia nyt jo yhteensä vajaat 14 800.

Uusia koronatartuntoja kirjattiin Venäjällä vajaat 23 700 ja Saksassa 18 700 vuorokaudessa.