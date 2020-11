ABC News: Salaisen palvelun agentteja kysytty Floridaan – aikooko Trump muuttaa yksityisklubilleen?

Trumpin on spekuloitu muuttavan Mar-a-Lagon yksityisklubilleen Floridaan virkakautensa jälkeen.

Salaisen palvelun agenteilta on kysytty halukkuutta siirtyä Palm Beachiin, Floridaan, kun presidentti Donald Trumpin virkakausi päättyy, ABC News uutisoi. Uutiskanavan mukaan Salaisen palvelun Miamin kenttätoimisto on myös alkanut tarkastella fyysisiä vahvistuksia Mar-a-Lagoon, joka on presidentin yksityisklubi.

ABC Newsin mukaan Mar-a-Lagossa remontoidaan myös asuintiloja, joihin Trumpin ja tämän Melania-puolison uskotaan muuttavan tammikuussa, kun Trump on luopunut presidenttiydestään.

Mar-a-Lago on ollut Trumpin omistuksessa jo 1980-luvulta lähtien.­

Sen jälkeen, kun demokraattien ehdokas Joe Biden julistettiin presidentinvaalien voittajaksi, spekulaatiot Trumpin tulevaisuudesta ovat käyneet kiivaina. Trump on hyväksynyt vallanvaihtoprosessin aloittamisen, vaikkei ole vieläkään myöntänyt tappiota.

Useat julkaisut ovat kertoneet omien lähteidensä pohjalta, että Trump olisi muuttamassa Floridaan. Trump muutti virallisesti asuinpaikkansa Floridaksi viime vuonna. Presidentti äänesti siellä lokakuun lopussa.

Trump on tavannut Mar-a-Lagossa kansainvälisiä vieraita. Kuva maaliskuulta, jolloin Trump tapasi Brasilian presidentin Jair Bolsonaron.­

Esimerkiksi Washington Post uutisoi, että todennäköisesti vetäytyy Mar-a-Lagon klubilleen Bidenin virkaanastujaisten jälkeen. Lehden mukaan Trump myös todennäköisesti palaa liike-elämään.

Seurapiiritähti ja perijätär Marjorie Merriweahter Post rakennutti Mar-a-Lagon 1920-luvulla. Hulppeassa kartanossa on muun muassa lähes 60 makuuhuonetta, 12 takkaa ja kolme pommisuojaa.

Post kuoli vuonna 1973 ja jätti rakennuksen Yhdysvaltojen hallinnolle talvivirka-asunnoksi. Presidentit Richard Nixon ja Jimmy Carter eivät kuitenkaan innostuneet ajatuksesta ja rakennus palautettiin Postin säätiölle vuonna 1981.

Trump osti rakennuksen vuonna 1985. Trump remontoi rakennuksen ja lisäsi sinne muun muassa tanssisalin. Yksityisklubilla on myös tenniskenttiä ja uima-alas.