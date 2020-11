He ovat Joe Bidenin ministeri­ehdokkaita – valtaosa oli mukana Obaman hallinnossa

Joe Biden vannoo virkavalansa tammikuussa.

Joe Bidenin siirtymätiimi on julkistanut ehdokkaita korkeisiin virkoihin. Kuvassa Bidenin lisäksi Kamala Harris, Janet Yellen, John Kerry ja Antony Blinken.­

Yhdysvaltain seuraavaksi presidentiksi julistettu Joe Biden on nimittänyt ensimmäiset ministeriehdokkaansa. Monet nimityksistä ovat historiallista, joskin ne vaativat vielä senaatin hyväksynnän.

Ensinnäkin Bidenin varapresidentikseen valitsema Kamala Harris, 56, on ensimmäinen nainen, joka on päässyt varapresidentiksi. Harris on samalla myös ensimmäinen tummaihoinen varapresidentti.

Kamala Harris­

Harris on toiminut San Franciscon piirisyyttäjänä ja Kalifornian oikeusministerinä. Hän on toiminut Kalifornian senaattorina vuodesta 2017.

Biden on myös esimerkiksi nimittänyt kansallisen tiedustelun johtajaksi Avril Hainesin, 51. Mikäli senaatti vahvistaa nimityksen, olisi Haines ensimmäinen nainen tässä roolissa.

Avril Haines­

Haines on koulutukseltaan asianajaja. Hän työskenteli apulaisturvallisuusneuvonantajana Barack Obaman hallinnossa, jossa Biden toimi varapresidenttinä. Haines myös nimitettiin Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelun varajohtajaksi vuonna 2013.

Historiallista on myös, jos senaatti vahvistaa Alejandro Mayorkasin, 61, nimityksen kotimaan turvallisuudesta vastaavaksi ministeriksi. Mayorkas olisi ensimmäinen latino virassa ja ensimmäinen maahanmuuttaja ministerin pestissä.

Alejandro Mayorkas­

Kuubassa syntynyt Mayorkas kasvoi Los Angelesissa, Los Angeles Times kertoo. Mayorkasin perhe muutti Yhdysvaltoihin, kun Mayorkas oli noin vuoden.

Mayorkas on toiminut asianajajana, Kalifornian keskisen alueen apulaissyyttäjänä ja myöhemmin pääsyyttäjänä ja Obaman hallinnossa Yhdysvaltojen kansalaisuus- ja maahanmuuttopalvelujen johtajana. Hänen on kerrottu olleen pääarkkitehtina DACA-ohjelmassa, jossa lapsena laittomasti maahan tulleiden sallittiin jäädä Yhdysvaltoihin.

Janet Yellen­

Historiallista olisi myös, mikäli Biden päätyy nimittämään ja senaatti vahvistamaan Yhdysvaltojen keskuspankin pääjohtajana vuosina 2014–2018 toimineen Janet Yellenin, 74, valtiovarainministeriksi. Yellen olisi ensimmäinen nainen valtiovarainministerinä.

Amerikkalaismedian mukaan Yellen on kärkiehdokas pestiin. Häntä ei ole kuitenkaan vielä nimitetty tehtävään.

Bidenin siirtymätiimi on myös julkistanut ehdokkaat ulkoministeriksi, ilmastoasioiden erikoislähettilääksi, YK-suurlähettilääksi ja Valkoisen talon turvallisuusneuvonantajaksi.

Antony Blinken­

Ulkoministeriksi Biden haluaa Antony Blinkenin, 58, jonka nimitys senaatin on vahvistettava. Blinken toimi Obaman hallinnossa apulaisturvallisuusneuvonantajana ja apulaisulkoministerinä. Sittemmin Blinken on toiminut Bidenin ulkopoliittisena neuvonantajana.

Ilmastoasioiden erikoislähettilääksi on nimitetty ulkoministerinä 2013–2017 toiminut John Kerry, 76.Konkaripoliitikko oli ennen ulkoministerin pestiä toiminut vuodesta 1985 Massachusettsin senaattorina. Kerry pyrki Yhdysvaltain presidentiksi demokraattien ehdokkaana vuonna 2004, mutta hävisi George W. Bushille.

John Kerry­

Kerry oli isossa roolissa Pariisin ilmastosopimuksen luomisessa ja on kritisoinut usein presidentti Donald Trumpia siitä, että tämä veti Yhdysvallat pois sopimuksesta. Hän oli mukana luomassa Bidenin ilmastopolitiikkaa vaalikampanjan aikana, The Guardian kertoo.

Kerryn nimitys ei vaadi senaatin vahvistusta. Hän tulee New York Timesin mukaan istumaan myös kansallisen turvallisuuden neuvostossa.

YK-suurlähettilääksi Biden on nimittänyt uradiplomaatti Linda Thomas-Greenfieldin, 68. Poliittista tiedettä opettanut Thomas-Greenfield siirtyi diplomaatiksi 1980-luvulla. Hän on toiminut muun muassa Liberian-suurlähettiläänä ja Yhdysvaltojen ulkoministeriön alaisen ulkomaanpalvelun pääjohtajana.

Linda Thomas-Greenfield­

Thomas-Greenfield toimi ulkoministeriön Afrikan-asioista vastaavan viraston apulaisjohtajana vuosina 2013–2017. Hän joutui jättämään pestinsä, kun Trump nousi presidentiksi.

New York Timesin mukaan Biden aikoo palauttaa YK-suurlähettilään pestin ministeritasoiseksi, jolloin Thomas-Greenfield istuu kansallisen turvallisuuden neuvostossa.

Valkoisen talon turvallisuusneuvonantajaksi on nimetty Jake Sullivan, 43. Sullivan toimi Bidenin turvallisuusneuvonantajana Obaman toisen kauden aikana.