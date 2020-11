Britannian yleisradio on myös tehnyt laajan artikkelin Sanna Marinista.

BBC on ottanut Sanna Marinin listalle inspiroivista ja vaikutusvaltaisista naisista.­

BBC on nimennyt pääministeri Sanna Marinin maailman sadan vaikutusvaltaisen ja inspiroivan naisen listaan. Aihetta käsittelevässä jutussa ”Suomen naisvaltaista koalitiohallitusta johtava” Marin listataan ensimmäisenä.

BBC on myös tehnyt laajan henkilökuvan Marinista.

”Sanna Marin: Feministipääministeri, joka sanoo, että transihmisillä on oikeus itse päättää identiteetistään” BBC:n otsikko kuuluu.

Artikkelissa kerrotaan muun muassa Marinin taustasta sateenkaariperheen lapsena, joka on nuoresta pitäen tehnyt töitä. Myös Marinin ja tämän puolison Markus Räikkösen elokuiset häät nousevat esille.

Pääpaino on kuitenkin Marinin poliitikon urassa ja Suomen naisvaltaisessa hallituksessa. BBC:n mukaan, mikäli jokin maa olisi ”Wonder Womanin saaren kaltainen feministiutopia, se olisi Suomi.” Kyse ei ole ensimmäisestä kerrasta, kun Suomea verrataan Wonder Womanin kotisaareen. Vastaavan vertauksen on tehnyt myös esimerkiksi amerikkalaisen uutissatiirin Daily Show’n juontaja Trevor Noah.

BBC myös nostaa esille Marinin hallituksen tasa-arvo-ohjelman ja, että myös translakiin suunnitellaan muutoksia.

– Ei ole minun tehtäväni identifioida ihmisiä, Marin sanoo, kun häneltä kysytään, pitääkö transnaisia naisina.

– Jokaisen tehtävä on itse päättää identiteetistään. Ei ole minun paikkani sanoa sitä.

Britannian yleisradio kuvailee Marinin hallituksen saaneen kehuja koronakriisin hoidosta. Sen sijaan kritiikkiä on tullut esimerkiksi siitä, että tasa-arvo-ohjelma ei tuo riittävästi esille sitä, että epätasa-arvosta kärsivät eniten ne, joiden ihonväri ei ole vaalea.

BBC:n sadan vaikutusvaltaisen naisen listalta löytyvät myös muun muassa koronavirusrokotetta kehittävä Oxford-yliopiston tutkija Sarah Gilbert, uuden Avatar-elokuvan tähti Michelle Yeoh ja valkovenäläinen oppositiojohtaja Svjatlana Tsihanouskaja.