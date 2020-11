Kiina lähti Kuuhun keräämään maaperänäytteitä

Onnistuessaan Kiinasta tulisi kolmas valtio Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton lisäksi, joka on tuonut kuusta näytteitä Maan kamaralle.

Kiina on laukaissut kohti Kuuta matkaavan luotaimen, jonka on määrä kerätä maaperänäytteitä Kuun pinnalta ensimmäistä kertaa vuosikymmeniin. Onnistuessaan Kiinasta tulisi kolmas valtio Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton lisäksi, joka on tuonut kuusta näytteitä Maan kamaralle.

Chang'e 5 -luotain laukaistiin Kiinan eteläiseltä saarelta Hainanilta varhain tiistaiaamuna paikallista aikaa. Sen on tarkoitus saavuttaa määränpäänsä vielä kuluvan kuukauden aikana. Luotaimen on määrä palata Maahan joulukuussa.

Näytteiden avulla tutkijat yrittävät saada lisäselvyyttä taivaankappaleen tuliperäisestä toiminnasta, koostumuksesta ja alkuperästä.