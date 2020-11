Paavi soimaa koronatoimia vastustavia ja osoittaa tukea rasismin vastaiselle liikehdinnälle

Paavi rinnasti koronavirustoimien vastaiset mielenosoitukset vastakohtana maailmanlaajuisille rasismin vastaisille mielenosoituksille. Hänestä rasismia vastustavia mielenosoittajia yhdistää "terve suuttumus".

Paavi Franciscus kritisoi maanantaina koronavirustoimien vastaisia mielenosoituksia ja rinnasti ne vastakohtana maailmanlaajuisille rasismin vastaisille mielenosoituksille. Hänestä rasismia vastustavia mielenosoittajia yhdistää "terve suuttumus".

Paavi ihmetteli tuoreessa kirjassa sitä, miten ihmiset vastustavat kadulla koronatoimia turvaväleistä ja maskisuosituksista piittaamatta.

Hän kummeksui sitä, että hallitusten ihmisten hyväksi asettamat rajoitukset koetaan poliittisena hyökkäyksenä henkilökohtaista vapautta vastaan.

Hänen mielestään koronatoimia vastustavat ovat kyvyttömiä poistumaan omien intressiensä kyllästämästä pienestä maailmasta, eivätkä osoittaisi mieltä esimerkiksi rasismia vastaan.

Paavin kirja Let Us Dream on koottu keskusteluista, joita hän on käynyt brittielämänkertakirjailijansa Austen Ivereigh'n kanssa. Kirjassa hän kritisoi muun muassa ihmisiä, joiden mielestä kasvomaskin käyttöpakko on hallinnolta epäoikeutettu vaatimus.

Paavin mukaan tällaisia ihmisiä ei näe ikinä osoittamassa mieltään vaikkapa George Floydin kuoleman vuoksi tai osallistuvan mielenosoitukseen, jossa otetaan kantaa siihen, että maailmassa on hökkelikyliä, joissa lapsilla ei ole vettä tai mahdollisuutta opetukseen.

– Tällaisista asioista he eivät ikinä osoittaisi mieltään, paavi jatkoi.

Kirja keskittyy paavin näkemyksiin koronakriisistä

Vaikka paavi ottaa osittain kantaa myös muun muassa rasismin vastaiseen taisteluun, keskittyy kirja pitkälti paavin näkemyksiin koronakriisistä.

– Joitain poikkeuksia lukuun ottamatta hallitukset ovat tehneet valtavia ponnisteluja laittaakseen ihmisten hyvinvoinnin etusijalle, toimien määrätietoisesti suojellakseen terveyttä ja pelastaakseen henkiä, paavi sanoo.

Franciscuksen mainitsema George Floyd oli musta yhdysvaltalaismies, joka kuoli toukokuussa pidätystilanteessa Minneapolisin kaupungissa. Floyd tukehtui hengiltä poliisin pitäessä polvea hänen kaulallaan liki yhdeksän minuutin ajan.

Tapaus synnytti laajoja rasismia vastustavia Black Lives Matter -mielenosoituksia ympäri Yhdysvaltoja. Liikehdintä läikkyi myös Yhdysvaltain rajojen ulkopuolelle ja mielenosoituksia järjestettiin myös monissa muissa maissa.

Paavi tuomitsi jälleen Floydin kuoleman ja kertoi, miten "monet ihmiset, jotka eivät muuten tunteneet toisiaan lähtivät kadulle osoittamaan mieltään terveen suuttumuksen yhdistämänä".

Paavi: Patsaiden kaataminen on "historian amputoimista"

Franciscus on myös tavannut useita koripalloliiga NBA:n pelaajia, jotka ovat olleet mukana rasismin vastaisissa kampanjoissa. Hän tapasi muun muassa Memphis Grizzliesin Anthony Tolliverin, Orlando Magicin Jonathan Isaacin ja Milwaukee Bucksin Kyle Korverin.

Urheilukanava ESPN:n mukaan NBA-tähdet keskustelivat paavin kanssa Vatikaanin kirjastossa paikallista aikaa maanantaina aamupäivästä. Kohtaamisen kerrottiin kestäneen noin tunnin.

– Hänen avoimuutensa ja intonsa keskustella näistä ongelmista oli inspiroivaa ja muistutus siitä, että työllämme on ollut kansainvälinen vaikutus ja meidän tulee jatkaa eteenpäin, Korver kertoi liigan pelaajayhdistys NBPA:n tiedotteessa.

Kirjassaan paavi kuitenkin otti myös etäisyyttä niihin Black Lives Matter -mielenosoittajiin, jotka ovat kaataneet orjuuden tahrimia historiallisia patsaita. Paavi kutsui tätä "historian amputoimiseksi".

– Vapaa kansa on kansa, joka muistaa, on kykeneväinen tunnustamaan historiansa sen kiistämisen sijaan, ja ottaa oppia sen parhaista opetuksista, hän sanoi.