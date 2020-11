Poika oli päätynyt Syyriaan 8-vuotiaana vuonna 2015.

Ympäri maailmaa tuhoa, kauhua ja kuolemaa kylvänyt terroristijärjestö Isis onnistui vuosina 2015–2017 valtaamaan Irakissa ja Syyriassa laajoja maa-alueita, jotka se liitti osaksi ”kalifaattiaan”. Propagandaa taitavasti sosiaalisessa mediassa käyttänyt järjestö onnistui houkuttelemaan riveihinsä myös ison joukon länsimaalaisia, jotka matkustivat Syyriaan rakentamaan Isisin kieroutuneen islam-näkemyksen mukaista uutta elämää.

Isisin julkaisemassa kuvassa järjestön jäseniä Raqqassa tammikuussa 2015.­

Isisin propaganda perustui osittain taitavasti tehtyihin videoihin, joilla järjestö teloitti panttivankejaan armotta, ladellen samalla uhkauksia länsimaille ja niiden johtajille. Näillä videoilla esiintyi myös ulkomailta tulleita Isisin vierastaistelijoita ja jopa heidän lapsiaan, joita nähtiin toistamassa järjestön propagandaa sekä harjoittelemassa sodankäyntiä.

Isis ei ole kadonnut, vaikka se menetti kalifaattinsa kevättalvella 2019 itäisessä Syyriassa käydyssä Baghuzin taistelussa. Monet länsimaista ovat olleet vastahakoisia ottamaan vastaan Isisin riveihin aikanaan lähteneitä kansalaisiaan, joista useat jäivät taistelun jälkeen vastapuolella olleiden kurdijoukkojen vangiksi.

Kuvakaappaus Isisin propagandavideolta kesältä 2015.­

Yksi kotimaahansa Isisin vaikutuspiiristä päässeistä länsimaalaisista on yhdysvaltalainen Matthew, 13, joka päätyi Syyriaan 8-vuotiaana keväällä 2015 äitinsä Samantha Sallyn sekä isäpuolensa Moussa Elhassanin mukana.

Vuonna 2017 maailmalla järkytyttiin Isisin propagandavideosta, jolla sujuvaa amerikanenglantia puhunut, tuolloin 10-vuotias poika uhkaili Yhdysvaltain presidenttiä Donald Trumpia. Kyseessä oli Matthew, jolle isäpuoli oli antanut valmiit vuorosanat.

Matthew Isisin propagandavideolla vuonna 2017.­

– Viestini Trumpille, juutalaisten sätkynukelle: Allah on luvannut meille voiton ja hän on luvannut sinun häviävän. Tämä taistelu ei lopu Raqqaan tai Mosuliin. Se päättyy teidän maillenne... Joten ala valmistautua, sillä taistelu on vasta alkanut, Matthew lateli videolla.

Nyt Matthew on elänyt jo vuoden isänsä Juanin luona Yhdysvalloissa, jonne armeija lennätti hänet vuonna 2018.

– Se tapahtui ja on tehty. Olen jättänyt sen taakseni. Olin niin pieni, että en oikeastaan edes ymmärtänyt siitä mitään, Matthew kertoi hiljattain haastattelussa, jonka hän antoi BBC:n Panorama-ohjelmalle sekä PBS:n Frontline-ohjelmalle.

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Matthew on puhunut kokemastaan julkisesti. Hän on saanut terapiaa päästäkseen yli kokemastaan, ja BBC:n mukaan hän pärjää tällä hetkellä hyvin.

Pojan isäpuoli Elhassani sai surmansa tiettävästi lennokki-iskussa kesällä 2017. Äiti puolestaan tuomittiin aiemmin tässä kuussa kuudeksi ja puoleksi vuodeksi vankeuteen terrorismin rahoittamisesta.

Syyriaan päästyään perhe asettui Isisin pääkaupungikseen vuonna 2014 julistamaan Raqqaan. Elhassani kävi läpi sotilaskoulutuksen, jonka jälkeen hänestä tuli Isisin tarkka-ampuja.

Alkuvuodesta 2017 Matthew’n äiti vaikutti kuitenkin saaneen jo tarpeekseen kalifaattielämästä. Vapaaehtoisesti kalifaatista ei kuitenkaan voinut lähteä.

Sally lähetti sisarelleen Yhdysvaltoihin sähköposteja, joissa hän aneli rahaa perheen pakomatkan järjestämiseen. Mukaan hän liitti järkyttäviä videoita, joilla Matthew muun muassa kokosi itsemurhapommivyötä ja AK-47-rynnäkkökivääriä.

Yhdellä videoista isäpuoli opasti 10-vuotiasta, kuinka tämä räjäyttäisi pelastamaan tulleet amerikkalaiset vyöllään heidän päästyään lähelle.

Maailmalla järkyttänyt uhkailuvideo kuvattiin saman vuoden elokuussa, kun Yhdysvaltojen johtaman koalition pommitukset olivat jo moukaroineet Raqqaa jo tovin. Isis ei kuitenkaan ollut luovuttanut, vaan jatkoi uhoamistaan videoilla.

Haastattelussa Matthew kertoi, että isäpuoli oli noihin aikoihin jo muuttunut mieleltään epävakaaksi ja sai hallitsemattomia raivonpurkauksia, joiden pelossa hänen oli pakko esiintyä videolla.

– Olin onnellinen, koska en tietenkään pitänyt hänestä. Mielestäni minun ei olisi pitänyt olla, koska ihminen kuoli, mutta olin silti. Itkimme kaikki ilon kyyneleitä, Matthew kuvaili isäpuolensa kuoleman jälkeisiä hetkiä.

Äiti sai lopulta maksettua salakuljettajille, jotka hoitivat hänet, Matthew’n ja tämän kolme sisarusta ulos kalifaatin alueelta. Tarkastuspisteiden läpi mennessä Matthew piileskeli tynnyrissä auton lavalla.

Kuvakaappaus Isisin propagandavideolta vuodelta 2015.­

Kurdien hallitsemalla alueella perhe siirrettiin pidätysleirille, josta tie vei myöhemmin takaisin Yhdysvaltoihin.

– Tuntuu kuin yllä olisi ollut koko päivän tiukat vaatteet, sukat ja kengät. Ja sitten olisi voinut heittää ne pois tuntien olonsa mukavaksi ja rentoutuen kuumassa kylvyssä, Matthew kuvaili tunnettaan kotimaahan palatessa.

Samantha Sally on väittänyt sitkeästi, että hän joutui Syyriaan tultuaan miehensä huijaamaksi, eikä hänellä ollut aavistustakaan tämän suunnitelmista. Matthew’ta haastatelleet ohjelmat ovat kuitenkin löytäneet todisteita, jotka viittaavat muuhun.

Elhassanin sukulaisten mukaan mies oli katsellut Isisin teloitusvideoita perheen kodissa avoimesti ja suhtautunut järjestöön pakkomielteisesti jo kuukausia ennen lähtöä. Myös Sallyn ystävä muistaa naisen puhuneen hänelle ”pyhään sotaan” lähtemisestä.

Sittemmin Sally on myöntänyt syyllistyneensä terrorismin rahoittamiseen osana syyttäjän kanssa tekemäänsä sopimusta.