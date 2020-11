Trumpin tiimi aikoo jatkaa oikeusjuttujaan.

Joe Bidenin on määrä aloittaa Yhdysvaltain presidenttinä tammikuussa.­

Yhdysvalloissa Michiganin viranomaiset ovat julistaneet demokraattien Joe Bidenin osavaltion vaalivoittajaksi, kertoo uutistoimisto Reuters.

Tulokset vahvistettiin lautakunnan maanantain äänestyksen jälkeen. Presidentinvaalit käytiin 3. marraskuuta.

Istuva presidentti, republikaanien Donald Trump on esittänyt vaalien jälkeen väitteitä laajamittaisesta vaalivilpistä, mutta hän ei ole tuonut esiin todisteita siitä.

Trumpin asianajajatiimi vahvisti Michiganin ilmoituksen jälkeen, että se aikoo jatkaa vaalitulokset haastaneita oikeusjuttujaan.

– Osavaltion viranomaisten vahvistus on yksinkertaisesti proseduraalinen askel. Me aiomme jatkaa taistelua vaalivilppiä vastaan ympäri maata, kun me taistelemme kaikkien laillisten äänten laskemisen puolesta, kommentoi Trumpin kampanjan lainopillinen neuvonantaja Jenna Ellis.

– Amerikkalaiset on saatava vakuuttumaan siitä, että lopulliset tulokset ovat oikeudenmukaisia ja laillisia.