Bidenilta historiallisia ministerinimityksiä – Mediat: Valtiovarainministeriksi nousemassa Fedin ex-johtaja Janet Yellen

Ministeriehdokkaat joutuvat vielä senaatin eteen ennen lopullista nimitystä.

Bidenin valtiovarainministeriksi on mediatietojen mukaan nousemassa Fedin ex-johtaja Janet Yellen.­

Yhdysvaltain seuraava presidentti Joe Biden on yhdysvaltalaismedioiden mukaan nimittämässä Janet Yellenin valtiovarainministeriksi.

Jos hänet valitaan tehtävään, hän on maassa ensimmäinen nainen valtiovarainministerinä.

Yellen on toiminut aikaisemmin maan keskuspankin Fedin pääjohtajana vuosina 2014–2018.

The Wall Street Journal -lehden mukaan Yellen on kertonut muun muassa tukevansa hiiliveroja, jos hän toimisi valtiovarainministerinä. Lisäksi Yellen on peräänkuuluttanut pankkien tarkempaa valvontaa vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen.

Lisäksi Biden on nimittämässä ministeriehdokkaitaan myös muihin virkoihin.

Biden valitsi kotimaan turvallisuusministeriksi Alejandro Mayorkasin. Kuubalaissyntyisestä Mayorkasista tulisi ensimmäinen latinalais-amerikkalainen, joka toimii tehtävässä. Kotimaan turvallisuusministeriö valvoo muun muassa maahanmuuttoa.

Lisäksi Biden aikoo nostaa Avril Hainesin ensimmäisenä naisena kansallisen turvallisuuden johtajaksi. Haines toimi aiemmin muun muassa keskustiedustelujärjestö CIA:n varajohtajana.

– Kansallinen turvallisuutemme ja ulkopolitiikkamme eivät kestä enää viivyttelyä. Kaikki ehdokkaat ovat yhtä lailla kokeneita ja kriisinkestäviä kuin he ovat innovatiivisia ja kekseliäitä, Biden sanoi.

Vasemmalta oikealle: Linda Thomas-Greenfield, Joe Biden, Avril Haines, Alejandro Mayorkas, Antony Blinken ja John Kerry.­

Yhdysvaltain YK-suurlähettiläsehdokas on Linda Thomas-Greenfield. Samalla Biden aikoo palauttaa sanomalehti New York Timesin mukaan kyseisen suurlähettilään viran ministeritasoiseksi. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että suurlähettiläs voi osallistua kansallisen turvallisuusneuvoston kokouksiin. Sama oikeus koskee myös Kerrya, vaikka hänen pestinsä ei ole ministerin virka.

Biden on nimittämässä myös Jake Sullivanin Valkoisen talon kansallisen turvallisuuden neuvonantajaksi. Sullivan toimi Bidenin turvallisuuspoliittisena neuvonantajana Bidenin ollessa maan varapresidenttinä.

Kaikki nyt nimetyt ehdokkaat työskentelivät aiemmin Barack Obaman hallinnossa, jossa Biden toimi varapresidenttinä.

Yhdysvaltain senaatin on vielä vahvistettava Bidenin ehdokkaiden nimitykset ministereiksi. Senaatin hallinta on vielä auki, sillä Georgiassa on vielä jaossa tammikuussa kaksi senaattoripaikkaa sen jälkeen, kun senaattorikisa meni toiselle kierrokselle.