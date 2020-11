Georgialaisviranomaisista räikeitä väitteitä esittänyt asianajaja Sidney Powell esiintyi vielä viime viikolla Trumpin lakitiimiin kuuluvien kollegoidensa kanssa.

Yhdysvaltain istuvan presidentin Donald Trumpin kampanjatiimi yritti sunnuntaina etäännyttää itseään asianajaja Sidney Powellista sen jälkeen, kun tämä oli muun muassa esittänyt konservatiiviselle Newsmax-uutiskanavalle räikeitä väitteitä vaalivilpistä Georgian osavaltiossa. Asiasta kertovat muun muassa yhdysvaltalaislehti Hill, uutissivusto Axios ja New York Times.

Trumpin henkilökohtainen asianajaja Rudy Giuliani kertoi Hillin mukaan, ettei Powell ole osa Trumpin lakitiimiä.

– Sidney Powell harjoittaa lakia omillaan. Hän ei ole Trumpin lakitiimin jäsen, Giuliani sanoi tiedotteessa.

– Hän ei myöskään ole presidentin henkilökohtainen asianajaja.

Powell on kuitenkin esiintynyt aiemmin lehdistötilaisuuksissa osana lakitiimiä. Lisäksi Trump on itse lukenut noin viikko sitten Twitterissä Powellin olevan osa lakitiimiä, joka vastaa oikeushaasteista, joilla Trumpin kampanja yrittää kääntää presidentinvaalien tuloksen mieleisekseen.

Sydney Powell oli aiemmin esiintynyt osana Trumpin lakitiimiä.­

Powellin aiemmin esittämien väitteiden joukossa oli muun muassa arvio siitä, että Georgian republikaanikuvernööri Brian Kemp ja muut paikalliset viranomaiset olisivat mahdollisesti ottaneet lahjuksia.

– Minkä tahansa vilppikeinon nimeätkään, se tapahtui Georgiassa, Powell julisti Newsmaxilla.

Hän väitti myös, että Bidenin äänet olisivat saaneet osavaltiossa suuremman painoarvon verrattuna Trumpin ääniin. Vaalikoneiden algoritmien hän taas väitti antaneen demokraateille 35 000 lisä-ääntä.

Räikeitä väitteitä kommunisteista ja äänivyörystä

Uutistoimisto AFP:n mukaan Powell on myös aiemmin väittänyt Trumpin voittaneen Bidenin valtavan äänivyöryn myötä. Todellisuudessa Biden on saanut presidentinvaaleissa taakseen 306 valitsijaa, mikä on 36 valitsijaa enemmän kuin voittoon tarvitaan. Trumpilla puolestaan on 232 valitsijan tuki. Kokonaisäänimäärän osalta Bidenin on nykytietojen valossa määrä voittaa Trump yli kuudella miljoonalla äänellä.

Lakitiimin nyt syrjimä asianajaja esiintyi kollegoidensa kanssa tiedotustilaisuudessa vasta viime viikolla. Kyseinen tiedotustilaisuus jäi ihmisten mieliin paitsi värikkäiden ja perättömien vaalivilppiväitteiden myös Giulianin oman esiintymisen vuoksi. Powell kohdisti tiedotustilaisuudessa pitämässään puheenvuorossa väitteitään ainakin vaalikoneisiin ja laskentajärjestelmiin. Ne ovat hänen mukaansa kommunistien luomia ja niitä on kehitetty Venezuelassa. Hän ei kuitenkaan antanut konkreettisia todisteita väitteilleen.

AFP:n mukaan Powell väitti, että Kuuba, Venezuela ja muut ”kommunistivaltiot” olisivat pyrkineet vaikuttamaan vaalitulokseen.

Giuliani puolestaan kertoi asianajajien saaneen haltuunsa todisteita vaalivilpistä. Todisteet ovat muun muassa vaalivirkailijoiden antamia valaehtoisia todistuksia, joita on Giulianin mukaan satoja tai tuhansia. Vaalivilppi on hänen mukaansa ollut järjestelmällistä ja osavaltioiden laajuista.

Lisäksi Giuliani nousi sosiaalisessa mediassa isosti esiin sen jälkeen, kun toistuvasti hikeä otsaltaan pyyhkivän lakimiehen ohimoja pitkin alkoi valua tummaa nestettä. Tämän oletettiin olevan hiusväriä.

Useat eri uutismediat ja sitoutumattomat järjestöt sekä vaaliviranomaiset ovat kertoneet, etteivät he ole löytäneet todisteita Giulianin ja muun lakitiimin väittämästä vilpistä.

Ennen Trumpin lakitiimiin kuulumista Powell oli toiminut AFP:n mukaan Trumpin entisen neuvonantajan Michael Flynnin puolustusasianajajana. Flynnin on syytetty valehdelleen vuoden 2016 presidentinvaalien aikaisista Venäjä-kytköksistään. Powellin puolustustaktiikka Flynnin tapauksessa oli New York Timesin mukaan sisältänyt muun muassa viittauksia QAnon-salaliittoteorioihin.

Powell on saavuttanut hurjilla väitteillään myös mainetta Trumpin voittoa kiihkeimmien toivovien ja salaliittoteorioihin varauksetta uskovien joukossa Yhdysvalloissa.

Tästä kertoo episodi viime viikolta. Kun Trumpia avoimesti tukeva ja totuutta itsekin usein vääntelevä Fox-kanavan myöhäisillan tv-juontaja Tucker Carlson ihmetteli ohjelmassaan sitä, että Powell ei ole esittänyt väitteidensä tueksi todisteita, Carlson sai Twitterissä niskaansa arvosteluryöpyn, jossa häntä syytettiin muun muassa petturiksi.

Vaaliviranomainen: Republikaanien tulisi keskittyä senaattorivaaleihin

Yhdysvaltain istuvan presidentin Donald Trumpin on aika hyväksyä maan seuraavan presidentin demokraattien Joe Bidenin voittaneen presidentinvaalit Georgian osavaltiossa, kertoo osavaltion ylin vaaliviranomainen Brad Raffensperger uutissivusto Axiosille. Raffensperger arvioi republikaanien yrittävän etsiä syntipukkeja vaaleissa koetulle tappiolle.

Hän on sitä mieltä, että Trumpin ja Georgian republikaanipuolueen on syytä hyväksyä tappio ja keskittää huomionsa tammikuussa odottavaan senaattorivalintaan. Georgian osavaltion senaattoripaikat ratkeavat vastaa tammikuulle suunnitellun senaattorivaalin toisen kierroksen myötä.

Georgian osavaltion vaaliviranomainen Brad Raffensperger poiti tiedotustilaisuutta viime viikolla.­

Osavaltiossa on avoinna kaksi senaattoripaikkaa, jotka määrittävät sen pysyykö senaatti republikaanien vallassa.

Raffensperger kertoi Axiosille antavansa äänensä tammikuisessa äänestyksessä istuville republikaanisenaattoreille Kelly Loefflerille ja David Perduelle siitäkin huolimatta, että he ovat kumpikin olleet mukana Trumpin painostuskampanjassa.

Senaattorit ovat olleet vaatimassa Raffenspergerin eroa, koska hän ei ole löytänyt tarpeeksi Trumpin ja republikaanien etsimiä "laittomia ääniä" Bidenin vaalivoiton kumoamiseksi.

Trumpin kampanja vaatii, että Georgia laskee äänet jälleen

Vaaliviranomainen kertoi Axiosille joutuneensa lisäämään turvahenkilöstöä ympärillään saatuaan tappouhkauksia ihmisiltä, jotka eivät ole olleet tyytyväisiä Trumpin tappioon Georgiassa. Brittilehti Independent kertoi viime viikolla, että Raffenspergerin vaimo on saanut muun muassa useita uhkaavia tekstiviestejä sen jälkeen, kun osavaltio ilmoitti tekevänsä käsin äänten uudelleenlaskennan. Yhdessä viestissä kerrottiin, että hänen miehensä ansaitsisi joutua teloituskomppanian eteen.

Torstaina paikallista aikaa valmiiksi saatu uudelleenlaskenta vahvisti Bidenin voiton. Trumpin kampanja on sittemmin ilmoittanut vaativansa taas uutta tarkistuslaskentaa Georgiaan. Tarkistuslaskennasta on tulossa jo kolmas kerta, kun Georgian äänet lasketaan. Biden voitti ensimmäisen uudelleenlaskennan mukaan Georgiassa yli 12 000 äänellä.

Republikaanien riveissä Trumpin kamppailua on seurattu osin vaieten, osin presidenttiä tukien. Rivit eivät enää ole pysyneet yhtenäisinä. New Jerseyn entinen kuvernööri Chris Christie luonnehti Trumpin asianajajaryhmän toimintaa ”kansalliseksi häpeäpilkuksi” ja kehotti Raffenspergerin tavoin republikaaneja keskittymään Georgiassa pidettäviin senaattorivaaleihin.

Ex-kuvernööri Chris Christie osallistui presidentti Donald Trumpin tiedotustilaisuuteen syyskuussa yhdessä Rudy Giulianin ja Valkoisen talon lehdistösihteerin Kayleigh McEnanyn kanssa.­

Trumpin kampanja hävisi sunnuntain vastaisena yönä Suomen aikaa tärkeän oikeusjutun Pennsylvaniassa, jossa presidentin edustajat yrittivät estää presidentinvaaleissa annettujen äänten virallisen vahvistuksen.

Yhdysvaltalaismediat ovat sittemmin kertoneet Trumpin tiimin valittavan Pennsylvanian hylkäyspäätöksestä. Asiasta on kertonut muun muassa uutiskanava CBS News.

Biden on saamassa vaa'ankieliosavaltio Pennsylvanian 20 valitsijaa kerättyään yli 80 000 ääntä enemmän kuin Trump.