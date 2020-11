Raportista käy myös ilmi, että Ruotsissa tehohoitopotilaiden määrä laski hitaasti.

Ruotsilla kesti 28:sta Euroopan maasta pisimpään saada koronaviruksen leviäminen hallintaan, OECD toteaa tuoreessa raportissa. Ruotsi sai tartuttavuusluvun, r-luvun, alle yhden 58 päivää tartuttavuusluvun huipun jälkeen. Suomessa tämä tapahtui 43 päivän jälkeen. Lyhimmässä ajassa tartuttavuusluvun sai laskemaan Malta.

OECD:n mukaan ei ole kuitenkaan selkeää yhteyttä ihmisten liikkumista rajoittavien tiukkojen koronarajoitusten tai niiden keston ja r-luvun laskun välillä. Sen sijaan maltillinen korrelaatio havaittiin julkisten paikkojen sulkemisella ja r-luvun nopeammalla laskulla.

Ruotsi oli myös suhteellisen hidas saamaan tehohoitopotilaiden määrän laskemaan epidemian huipun jälkeen. Lisäksi OECD:n keräämistä tiedoista selviää, että Ruotsissa ihmisten liikkuminen väheni vähiten raportin kohteena olevista maista.

Raportissa todetaan, että esimerkiksi Norja ja Suomi ovat onnistuneet hallitsemaan viruksen leviämistä hyvin. Kuitenkaan tähän ei ole vaikuttanut ainoastaan se, miten maiden hallitukset ja terveysviranomaiset ovat toimineet. Osasyiksi listataan myös matala väestöntiheys, parempi valmius testata ja jäljittää tartuntoja ja suurempi luottamus hallituksen määräyksiin ja suosituksiin kuin monissa muissa maissa.

Raportissa ei kritisoida minkään maan toimintaa ja siinä myös todetaan, että esimerkiksi syy-seuraussuhteiden selvittämiseksi vaaditaan lisää tutkimusta.

Toimittaja Emanuel Karlsten kysyi Ruotsin valtionepidemiologilta Anders Tegnelliltä raportista. Tegnellin mukaan raportti ei anna kontekstia ja sen perusteella on vaikea tehdä erilaisia johtopäätöksiä.

Tegnelliltä kysyttiin myös, oliko raportissa jotain, joka olisi osoittanut Ruotsin strategian olevan jollain tavalla väärä.

– Kyllä, korkea kuolleisuus vanhainkodeissamme. Siellä olisi toivottu, että olisimme silloin tienneet sen, mitä tiedämme tänä päivänä. Ja sitä haluaisi myös uudestaan miettiä, miksi (tartuntojen) lasku on ollut hidasta, miten sitä tasapainoa pitäisi tarkastella. Koska se (tartuntojen määrä) on laskenut hitaasti, mutta se on myös liikkunut hitaasti ylöspäin.

Ruotsissa koronavirustartunnat ovat viime viikkoina lisääntyneet kovaa vauhtia. Maan hallitus rajoitti julkisilla paikoilla kokoontumista kahdeksaan ihmiseen tartuntojen hillitsemiseksi.

Pääministeri Stefan Löfven totesi sunnuntaina, että tilanne oli vakava ja kaikkien oli tehtävä oma osuutensa viruksen torjunnassa vähentämällä kontakteja ja tekemällä etätöitä, jos mahdollista.

– Pitäkää itsenne ajan tasalla neuvoista ja suosituksista, jotka ovat voimassa siellä, missä olette. Tavatkaa vain ihmisiä, joiden kanssa asutte. Jos asutte yksin, valitkaa yksi tai enintään kaksi ystävää, joiden kanssa vietätte aikaa. Mutta pitäkää etäisyyttä.