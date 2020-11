Medialähteet: Joe Biden on valinnut ulkoministeriehdokkaansa

Bidenin on määrä ilmoittaa ensimmäisistä ministerinimityksistä tiistaina.

Yhdysvaltain seuraavan presidentin Joe Bidenin ulkoministeriehdokkaaksi on mediatietojen mukaan nousemassa Bidenin nykyinen ulkopoliittinen neuvonantaja ja maan entinen varaulkoministeri Antony Blinken.

Asiasta kertovat muun muassa New York Times -lehti ja talousuutistoimisto Bloomberg valitsemisprosessia läheisesti tunteviin lähteisiin vedoten. Blinkenin on arvioitu jo aiemminkin olevan kärkiehdokkaiden joukossa. Senaatin on vahvistettava presidentin ehdokkaan nimitys ministeriksi.

Bloombergin mukaan Biden olisi valitsemassa kansallisen turvallisuuden neuvonantajakseen Jake Sullivanin, joka oli yksi Hillary Clintonin läheisimmistä avustajista.

