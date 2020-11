Yhdysvalloissa vietetään torstaina kiitospäivää. Asiantuntijat kehottavat ihmisiä välttämään matkustamista.

Yhdysvalloissa vietetään torstaina perinteikästä kiitospäivää, mutta kansallista juhlapyhää varjostaa maan kammottava koronavirustilanne. Tartuntamäärät nousivat viime viikolla likimain 14 prosentilla. Tartuntoja todetaan Yhdysvalloissa nyt lähes 200 000 päivässä.

Tuleva viikko saattaa olla vieläkin synkempi, kun ihmiset matkustavat kotikonnuilleen kiitospäivän viettoon.

John Hopkinsin yliopiston johtaja Tom Ingelsby suositteli ihmisiä pysymään kotonaan kiitospäivänä. Hän muistutti, että suurin osa Yhdysvalloissa todetuista koronatartunnoista on peräisin viruksen oireettomilta kantajilta.

– Ihmisten määrä kasvaa lentokentillä ja muilla matkustusalustoilla, mikä kasvattaa huomattavasti sairastumisriskiä. Riski on olemassa, vaikka he ajaisivat kohteisiinsa autolla, sillä me voimme hyvin kantaa virusta tietämättämme, Ingelsby varoitteli Fox Newsin haastattelussa sunnuntaina.

Ingelsbyn huoli on aiheellinen, sillä Yhdysvaltojen lentokentillä matkusti perjantaina yli miljoona ihmistä, mikä on isoin matkustajamäärä sitten maaliskuun puolivälin jälkeen. Matkustajamäärän odotetaan kasvavan entisestään kiitospäivää edeltävällä viikolla.

Los Angelesin kansainvälisellä lentokentällä oli autiota vielä viime keskiviikkona.­

Ingelsby kehotti kansalaisia noudattamaan tiukkoja rajoituksia kiitospäivänä, mikäli he aikovat matkustaa läheistensä luo.

Ingelsby toivoi, että ihmiset viettäisivät juhlahumussa mahdollisimman paljon aikaa ulkotiloissa, pitäisivät ruokailuhetket lyhyinä ja käyttäisivät kasvomaskeja sisätiloissakin.

Myös maan johtava tartuntatautiasiantuntija Anthony Fauci vetosi kansalisiin, jotta he jaksaisivat noudattaa varovaisuutta kiitospäivänä ”koronauupumuksestaan” huolimatta.

Välinpitämättömyyden seuraukset voivat olla Faucin mukaan vakavat.

– Se (suositusten sivuuttaminen) ajaa meidät vielä pahempaan pulaan, jossa olemme jo tällä hetkellä. Se on väärä ratkaisu, sillä rokotteet ovat tulossa, ja ne ovat käytössämme verrattain pian, hän totesi Washington Postin mukaan.

Faucin mukaan koronarokotteen kehittämisestä on saatu viime aikoina todella rohkaisevia tietoja. Hän epäili, että ”normaaliin” voitaneen palata jälleen ensi toukokuussa.