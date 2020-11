Ruotsin pääministeri Löfveniltä raju vaatimus tv-puheessa: ”Tavatkaa vain ihmisiä, joiden kanssa asutte”

Ruotsin pääministeri piti tv-puheen koronatilanteen johdosta.

Ruotsin pääministeri Stefan Löfven on vedonnut tänään kansalaisiin, jotta kamppailu koronaviruksen tukahduttamiseksi otettaisiin vakavasti. Löfven totesi, että tilanne on hyvin vakava ja että kaikkien on tehtävä osuutensa vähentämällä kontakteja ja tekemällä mahdollisuuksien mukaan etätöitä.

– Pitäkää itsenne ajan tasalla neuvoista ja suosituksista, jotka ovat voimassa siellä, missä olette. Tavatkaa vain ihmisiä, joiden kanssa asutte. Jos asutte yksin, valitkaa yksi tai enintään kaksi ystävää, joiden kanssa vietätte aikaa. Mutta pitäkää etäisyyttä, Löfven ohjeisti kansalaisia.

Ruotsissa on tilastoitu yli 6 000 koronaan liittyvää kuolemantapausta, hän muistutti. Löfven sanoi, että kriisistä selviytyminen ja normaaliin palaaminen vaatii aikaa, mutta vakuutti samalla, että Ruotsi selviytyy kriisistä.

Pääministeri myönsi, että pian koittavan Lucian päivän sekä joulun juhlinta riippuu siitä, miten nyt toimitaan.

– Miltä joulu tulee näyttämään. Kuka on edelleen joukossamme jouluna. Tämä voi kuulostaa kovalta. Se voi kuulostaa brutaalilta. Mutta juuri näin kova ja brutaali on todellisuus.

Löfvenin mukaan Ruotsi on onnistunut aiemminkin kääntämään tartuntakäyrän laskuun, ja hänen mukaansa se onnistuu nytkin. Hän muistutti, että se saatiin tehtyä yhdessä, ja juuri se on Ruotsin vahvuus.

– Siitä, mitä teemme maana väärin nyt, saamme kärsiä myöhemmin. Siitä, mitä teemme oikein, saamme iloita, Löfven sanoi.