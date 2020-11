Huomautus kasvomaskista johti tappoon Pietarissa – bussimatkustajien rajuksi kääntynyt riita tallentui videolle

Maskiton mies surmasi maskillisen miehen puukolla sen jälkeen, kun maskillinen oli huomauttanut maskitonta Pietarin julkisen liikenteen maskipakosta.

Koronavirus ja siihen liittyvät rajoitustoimet ovat johtaneet Pietarissa ensimmäiseen kasvomaskiriidan seurauksena tehtyyn surmaan.

Tilanne kärjistyi pietarilaisessa reittibussissa kuluneella viikolla. Riidan alkuvaiheet tallentuivat myös bussin valvontakameralle.

Bussin valvontakameravideo on julkaistu esimerkiksi Ria Novostin ja Fontankan sivuilla ja se löytyy myös YouTubesta. Videoilla näkyy vain riidan alkuvaihe bussin sisällä, ei sen jälkeen kadulla tapahtuneita verisiä käänteitä. YouTubessa aihetta koskevat videot on kuitenkin laitettu ikärajan taakse.

Videotallenteesta näkyy, kuinka reittibussin takaosassa istuva mies nousee penkiltään ja menee huomauttamaan maskittomalle pariskunnalle kasvomaskin tarpeesta.

Huomauttajalla itsellään on kasvomaski, kuten myös muilla bussin matkustajilla. Pietarissa tällä hetkellä voimassa olevien koronasääntöjen mukaan kasvomaskin käyttäminen julkisessa liikenteessä on pakollista, uutistoimisto Tass muistuttaa uutisessaan.

Uutissivusto Fontankan mukaan maskiton mies vimmastui huomautuksesta ja ryhtyi haukkumaan huomauttajaa karkein sanankääntein. Tässä vaiheessa huomauttaja itse käyttäytyi vielä rauhallisesti ja käytti korrektia kieltä.

Kun maskiton mies oli aikansa haukkunut maskillista, tämä menetti myös malttinsa. Videolta näkyy, että maskillinen mies huomasi bussin olevan pysähtymäisillään, jolloin hän päätti hypätä itse pois bussista, mutta löikin sitä ennen maskitonta miestä kasvoille.

Maskittoman miehen niin ikään maskiton naisystävä yritti hillitä kumppaniaan, mutta tämä ryntäsi siinä samassa ulos bussista maskillisen miehen perään. Myös nainen poistui miesten vanavedessä.

Tämän jälkeen tapahtumat etenivät kadulla niin, että maskiton mies löi puukolla maskillista. On olemassa myös videoita, joilta paljastuu, että puukottaja katui heti tapahtunutta ja yritti sen jälkeen elvyttää uhriaan, mutta se oli jo liian myöhäistä.

Venäjän median mukaan uhri on tunnistettu 53-vuotiaaksi tieteellisen instituutin varajohtajaksi. Surmantyön tekijä on puolestaan 40-vuotias mies, jolla on jo aiemmin takanaan joitakin tuomioita väkivallasta ja huumeiden myynnistä.

Surmatyö tapahtui viime tiistai-iltana Pietarissa Industrialnyi prospektilla, kun uhri oli palaamassa kotiinsa työpaikan illanvietosta. Ei ole kuitenkaan tietoa, oliko alkoholilla tai muilla aineilla osuutta tapahtumiin kummankaan miehen osalta.

Venäjän median mukaan surmatyön tekijä on saatu kiinni ja hän on jo tunnustanut teon. Myös tekijän 34-vuotias naisystävä on otettu kiinni.