Teho-osastot alkavat olla äärirajoilla jopa Saksassa – ”Koko järjestelmän nopeaan romahtamiseen ei tarvita paljoa”

Koronaviruksen vuoksi tehohoitoon joutuneiden määrä on yli 13-kertaistunut vain kahdessa kuukaudessa. Potilaista yhä useammat ovat nuoria ja perusterveitä.

Koronaviruspandemian toinen aalto koettelee Eurooppaa parhaillaan niin voimakkaana, että sairaalat alkavat olla kapasiteettinsa äärirajoilla jopa Saksassa, joka on aiemmin auttanut naapurimaitaan ottamalla vastaan niiden tehohoitopotilaita.

Viime päivinä maassa todettujen koronatartuntojen määrät ovat yltäneet lähes 25 000 tapaukseen vuorokaudessa. Vertailun vuoksi: keväällä ensimmäisen aallon pahimmassa vaiheessa korkein päivittäinen lukema oli Saksassa 6 933 tartuntaa.

Teho-osastojen lisäksi äärirajoilla alkavat olla myös niillä työskentelevät ihmiset.­

Saksan teho- ja ensihoitoyhdistyksen DIVI:n julkaisemien virallisten tilastojen mukaan tehohoidossa olevien koronapotilaiden määrä on noussut rajusti kahdessa kuukaudessa. Kun tehohoidossa oli syyskuun 21. päivänä 267 potilasta, marraskuun 20. päivänä eli perjantaina määrä oli siihen nähden jo yli 13-kertainen eli 3 615 potilasta.

Asiasta uutisoivan CNN:n mukaan Saksa on pärjännyt pandemian keskellä monia muita maita paremmin osittain korkean tehohoitokapasiteettinsa ansiosta. Kun esimerkiksi Italiassa tehohoitopaikkoja on 8,6 kappaletta 100 000:ta ihmistä kohti, Saksassa vastaava luku on 33,9 tehohoitopaikkaa.

Perjantaina Saksan johto varoitti, että sairaalajärjestelmä on vaarassa romahtaa viikoissa, mikäli kehitys jatkuu samanlaisena.

– Vakavien tautitapausten määrä jatkaa edelleen kasvamistaan. Kuolemien määristä ei juurikaan puhuta, mutta myös ne ovat korkeita, liittokansleri Angela Merkelin tiedottaja Steffen Seibert kertoi.

Päivittäin tilastoitujen koronakuolemien määrät ovat nekin yltäneet jo kevään pahimpien päivien tasolle.

Berliinissä sijaitsevan Havelhoehen sairaalan teho-osaston hoitajia työssään.­

Viime viikolla Deutsche Wellen haastattelema sairaanhoitaja Bärbel Breimann kertoi, että teho-osastojen lisäksi kapasiteettinsa äärirajoilla ovat myös niillä työskentelevät ihmiset. Hänen mukaansa keväällä henkilöstön kesken vallinnut positiivinen energia on nyt vaihtunut huoleen työn standardien tason säilymisestä sekä tulevasta.

– Työskentelemme juuri kapasiteettimme rajoilla. Koko järjestelmän nopeaan romahtamiseen ei tarvita paljoa, Münsterissa sijaitsevassa yliopistosairaalassa työskentelevä Breimann, 47, kertoi.

Hänen mukaansa teho-osaston korona-arjessa on nähtävissä henkilöstön energian lisäksi myös toinen muutos: potilaista yhä useammat ovat perusterveitä nuoria, kuten kolmekymppisiä perheenisiä.

– Tällä hetkellä meidän on siirrettävä usein pikaisesti potilaita normaalilta koronaosastolta tehohoitoon, koska heidän tilansa heikkenee nopeasti. Tämä pätee myös moniin nuoriin potilaisiin, joilla on vakavia oireita. Meillä on täällä 30–40-vuotiaita potilaita, jotka ovat hengityskoneessa. Enkä ole varma, selviävätkö he hengissä, kertoi puolestaan Potsdamissa sijaitsevan Ernst von Bergmann -sairaalan tartuntatautien lääkäri Tillman Schumacher CNN:lle.

Sairaalan tehohoidon johtaja Michael Oppert kertoi odottavansa tilanteen pahenevan edelleen.

Ennätyskorkeiksi nousseet tartuntamäärät ovat lisänneet Reutersin mukaan osavaltioiden johdon paineita kiristää koronan vuoksi asetettuja rajoitteita entisestään. Saksassa astui kolme viikkoa sitten voimaan koronasulun ”kevytversio”, mutta siitä ei näytä toistaiseksi olleen apua tartuntakäyrän taivuttamisessa alaspäin.

Uutistoimiston mukaan osavaltioiden johdon odotetaan esittävän maanantaina uusia rajoituksia. Päätöksiä niistä olisi tarkoitus tehdä keskiviikkona Merkelin kanssa käytävissä keskusteluissa.

Koronarajoituksia vastustavia mielenosoittajia kuvattuna Berliinissä aiemmin tällä viikolla.­

Samaan aikaan Saksassa on järjestetty laajoja, koronarajoitusten vastaisia mielenosoituksia. Esimerkiksi keskiviikkona tuhannet ihmiset kokoontuivat parlamenttitalon läheisyyteen Berliinissä samaan aikaan, kun päättäjät keskustelivat rajoitusten kiristämisen helpottamisesta lainsäädännön avulla.

Poliisi turvautui vesitykkeihin ja kyynelkaasuun hajottaakseen väkijoukon, jossa esimerkiksi kasvomaskeja ei liiemmin näkynyt.

Koronakamppailun etulinjassa uurastavan hoitohenkilökunnan näkökulmasta rajoituksia vastustavat mielenosoitukset ovat olleet kuin isku vasten kasvoja.

– Olen kuullut joidenkin tuntemieni ihmisten sanovan asioita kuten ”se on kuin flunssa” tai ”sitä voidaan verrata tavalliseen influenssaan”. Emme vain yksikertaisesti voi ymmärtää, miten ihmiset voivat sanoa niin! Ernst von Bergmann -sairaalan johtava hoitaja Bettina Schade sanoi.