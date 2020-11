Erikoisjoukot pelastivat siepatun 7-vuotiaan Venäjällä – operaation ratkaisevat hetket tallentuivat dramaattiselle videolle

Koulumatkalla siepattu pikkupoika ehti olla kateissa 52 päivää. Hänen pelättiin jo päätyneen murhatuksi.

Venäjällä poliisin erikoisjoukot ovat onnistuneet pelastamaan siepatun 7-vuotiaan pojan operaatiossa, joka toteutettiin Moskovan itäpuolella sijaitsevassa Makarihan kylässä alkuviikosta. Samalla pidätettiin sieppauksesta epäilty, kylässä asuva 26-vuotias mies, jonka epäillään myös käyttäneen poikaa seksuaalisesti hyväkseen.

Poika siepattiin 28. syyskuuta läheisestä Gorkin kylästä, kun hän oli kävelemässä noin 200 metrin matkaa koulubussipysäkiltä kotiinsa. Hänen oli pelätty jo joutuneen murhatuksi, sillä poliisin, armeijan sekä lukuisien vapaaehtoisten suorittamat laajat etsinnät eivät olleet tuottaneet tulosta.

Venäjän sisäministeriön perjantaina julkaisemalla dramaattisella videolla näkyy, kuinka erikoisjoukot tunkeutuivat vahvistetun metallioven läpi huoneistoon, jossa poikaa pidettiin. Videolla kuuluu, kuinka epäilty kertoi poliisille pojan pelaavan tabletilla pelejä talon kellarissa.

Operaatio suunniteltiin yhteistyössä Interpolin kanssa. Järjestön työntekijät Yhdysvalloissa olivat aiemmin havainneet anonyymissä verkossa käyttäjän, jolla oli mahdollinen yhteys heille aiemmin tuntemattomaan sieppaustapaukseen Venäjällä.

Anonyymin verkon käyttäjän sekä pojan sijainti onnistuttiin paikantamaan kansainvälisen poliisiyhteistyön avulla. Tämän jälkeen Venäjän viranomaiset tunnistivat epäillyn ja pojan pelastusoperaatio voitiin käynnistää.

– Tänään nuori poika on päässyt palaamaan sinne, minne hän kuuluu – perheensä luokse. Kiitos kuuluu työlleen omistautuneille erikoisjoukoille sekä viranomaisten nopealle toiminnalle ympäri maailmaa, Interpolin pääjohtaja Jürgen Stock kiitteli poliisijärjestön julkaisemassa tiedotteessa.

Erikoisjoukkojen pidättämä epäilty Interpolin julkaisemassa kuvassa.­

Pojan isä kertoi Tass-uutistoimistolle, että lapsi voi hyvin hänelle tehdyn lääkärintarkastuksen perusteella, eikä hän myöskään ole menettänyt juurikaan painoaan 52 päivän aikana. Pojalle ja hänen perheelleen on annettu psykologista apua.

– Uskoimme aina, että löytäisimme hänet. Hän oli erittäin onnellinen nähdessään äitinsä, isä kertoi paikalliselle REN TV -kanavalle Daily Mailin mukaan.

– Olemme häkeltyneitä. Tämä on tunneräjähdys, ja helpotus on suuri, koska koettelemus on ohi. Lopultakin hän löytyi, isä jatkoi.

Isän mukaan poika saa levätä nyt. Hän ei ole pyytänyt mitään, mutta ei halua poistua äitinsä viereltä eikä myöskään puhua muiden kuin vanhempiensa kanssa.

26-vuotias epäilty on myöntänyt ”turmelleensa” poikaa, mutta kiistänyt raiskanneensa tämän. Miehen kerrottiin siepanneen aiemmin myös tytön, mutta tämä oli löydetty pian sieppauksen jälkeen.

Tapauksesta uutisoi myös BBC.