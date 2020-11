Afganistanin pääkaupungissa useita räjähdyksiä – raketteja ammuttu lähelle suurlähetystöaluetta

Afganistanissa pääkaupunki Kabulissa on tapahtunut aamulla useita räjähdyksiä.

Viranomaisten mukaan useita raketteja on ammuttu lähelle tarkasti vartioitua "Vihreää vyöhykettä", jossa sijaitsee monia suurlähetystöjä ja kansainvälisiä yrityksiä.

Lisäksi kaupungissa on räjähtänyt kaksi pommia, joista toisen kerrotaan surmanneen yhden poliisin ja haavoittaneen kolmea.

Mikään ryhmä ei ole kertonut olevansa iskun takana. Kabulissa on viime aikoina tehty monia terrori-iskuja, joista Afganistanin hallinto on syyttänyt äärijärjestö Talebania tai sen liittolaisia. Myös äärijärjestö Isis on väittänyt tehneensä iskuja maassa.

Taleban ja Afganistanin hallinto käyvät parhaillaan rauhanneuvotteluita.