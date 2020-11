Presidentti Trump yrittää republikaanipäättäjien avulla kääntää presidentinvaalien tuloksen. Tämä on hänen strategiansa.

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin strategia vallassa pysymiseksi on avautunut viime päivien aikana: presidentti yrittää osavaltioiden päättäjien avulla nimetä valitsijamiehet ohi vaalituloksen. Asiantuntijat ovat kuitenkin skeptisiä sen suhteen, että Trumpin strategia onnistuisi.

Demokraattien presidenttiehdokas Joe Biden on julistettu 3. marraskuuta pidettyjen presidentinvaalien voittajaksi. Trump ei ole kuitenkaan tunnustanut tappiotaan. Ääntenlasku on vielä kesken joissain osavaltioissa.

Yhdysvalloissa presidentin valitsevat valitsijamiehet, jotka ovat osavaltioiden korkeimpien vaaliviranomaisten tai kuvernöörien nimittämiä. Valitsijamiehet ovat puoluelojaaleja, jotka lupaavat äänestää enemmistön äänet saanutta ehdokasta. Tyypillisesti osavaltio sertifioi joko republikaani- tai demokraattivalitsijamiehet sen perusteella, kumman puolueen ehdokas voitti kansan enemmistön puolelleen, Reuters kertoo.

Hieman epäselvän liittovaltion lain mukaan osavaltion kongressin jäsenet voivat kuitenkin nimittää valitsijamiehiä, jos äänestäjät ”eivät ole onnistuneet tekemään valintaa” vaalipäivänä. Trumpin kampanjan strategia keskittyy siihen, että osavaltioiden kongressit, jotka monessa ratkaisevassa vaa’ankieliosavaltiossa ovat republikaanienemmistöisiä, päättäisivät lopulta valitsijamiehet – Trumpin kannalta edullisesti.

Trump ei ole lähtemässä vähin äänin.­

Epäilyksiä on herättänyt muun muassa se, että Trump kutsui Valkoiseen taloon Michiganin osavaltion senaatin republikaanijohtajan Mike Shirkeyn ja osavaltion edustajainhuoneen republikaanipuhemiehen Lee Chatfieldin. Michigan on vaa’ankieliosavaltio, jonka Trump voitti vuonna 2016, mutta hävisi nyt.

Yksi tapa pyrkiä tavoitteeseen ovat Trumpin kampanjan ja tukijoiden aloittamat oikeusjutut, joissa vaaditaan kumoamaan joidenkin piirikuntien tai jopa osavaltioiden äänet, Wall Street Journal kertoo.

– Koko vaalit suoraan sanoen kaikissa vaa’ankieliosavaltioissa pitäisi hylätä ja lainsäätäjien pitäisi varmistaa, että valitsijamiehet valitaan Trumpin puolesta, Trumpin lakitiimin jäsen Sidney Powell latasi torstaina Fox Businessin haastattelussa.

Trumpin kampanja on perustellut oikeusjuttuja väitteillä vaalivilpistä. Mitään todisteita laajamittaisesta, vaalien tulokseen vaikuttavasta vilpistä, ei ole kuitenkaan esitetty. Asiantuntijoiden ja republikaani- ja demokraattivaalivirkailijoiden mukaan laajaa vaalivilppiä ei ole ollut.

Trump ja hänen tukijansa väittävät, että presidentinvaaleissa nähtiin laajaa vaalivilppiä. Vaalitarkkailijoiden mukaan tämä ei pidä paikkansa.­

Toinen tapa ohittaa vaalitulos on viivästyttää äänestystulosten sertifioimista. Yhdysvaltojen kongressin on tammikuussa ääniä laskiessaan hyväksyttävä kaikki valitsijamiehet, jotka sertifioitiin tehtävään ennen 8. joulukuuta. Jos osavaltio valitsi valitsijamiehet myöhemmin, kongressi voi harkita myös vaihtoehtoisia valitsijamiehiä.

Esimerkiksi Trumpin henkilökohtainen asianajaja Rudy Giuliani nähtiin aiemmin tällä viikolla Pennsylvaniassa oikeudessa pyytämässä tuomaria estämään äänestystuloksen sertifioinnin.

– Tämän takia he haluavat viivästyttää sertifiointia, koska viivästymisen perusteella voitaisiin väittää, ettei osavaltio tehnyt valintaa ja, että lainsäätäjien olisi puututtava peliin, vaalilain professori Rick Hasen kuvaili Trumpin kampanjan strategiaa CNN:lle.

Jos kaikki osavaltiot eivät onnistuisi sertifioimaan valitsijamiehiä määräaikaan mennessä, valitsijamiesvaaleissa 14. joulukuuta voisi teoriassa äänestää yhdestä osavaltiosta kaksi ryhmää valitsijamiehiä: toiset äänestäisivät Trumpia, toiset Bidenia.

Jos näin kävisi, varapresidentti Mike Pence voisi tammikuun alussa senaatin puheenjohtajana hylätä osavaltion molemmat valitsijamiesryhmät. Tai kongressi voisi valita seuraavan presidentin.

Presidentin valitsisi edustajainhuone, jossa jokaisen osavaltion delegaatio saa yhden äänen, New York Times kertoo. Vaikka demokraateilla on edustajainhuoneessa määräenemmistö, 50:stä delegaatiosta 26 on republikaaneilla.

Trumpin voittomahdollisuudet ovat kuitenkin häviävän pienet. Esimerkiksi Michiganista Valkoiseen taloon kutsutut republikaanipoliitikot ovat torjuneet Bidenin voiton kumoamisen ja sanoneet, että eniten ääniä saanut saa osavaltion valitsijamiehet. Biden on johdossa yli 150 000 äänellä.

Myös useiden muiden vaa’ankieliosavaltioiden republikaanipäättäjät ovat samoilla linjoilla. Pennsylvaniassa edustajainhuoneen enemmistöjohtaja, republikaani Kerry Benninghoff totesi aiemmin tässä kuussa, etteivät osavaltion lait antaneet mahdollisuutta kongressin jäsenille puuttua valitsijamiesten valintaan. Biden on voittamassa Pennsylvaniassa yli 87 000 äänellä.

Trumpin henkilökohtaisen asianajajan Rudy Giulianin mukaan Trumpilla on vielä monta tietä voittoon.­

Trumpin kampanjan toiminta on saanut myös jotkut republikaanit jo toivomaan, että presidentti vain myöntäisi tappionsa. Ja toisaalta monet niistä, jotka eivät ole suoraan kehottaneet presidenttiä luopumaan taistosta, ovat tunnustaneet Bidenin voittajaksi.

– Donald Trump hävisi, republikaanistrategi Mike DuHaime totesi vaalituloksesta.

– Meidän ei pitäisi sanoa ihmisille, että kyse oli vilpistä, kun niin ei ollut.

Myös vaa’ankieliosavaltion Georgian ylin vaaliviranomainen, republikaani Brad Raffensberger piti selvänä, että Biden oli voittanut. Georgiassa äänten uudelleenlaskenta vahvisti Bidenin saaneen enemmistön äänistä.

– Olen konservatiivirepublikaani. Kyllä, halusin presidentti Trumpin voittavan. Mutta ylimpänä vaalivirkailijana meidän on tehtävä työmme, Raffensberger totesi The Guardianin haastattelussa.

Floridan republikaanisenaattori Marco Rubio on puhunut Bidenista presidentiksi valittuna, Politico kertoo. Myös Etelä-Carolinan republikaanisenaattori Mike Rounds sanoi, että Trump vaikutti hävinneen.

– Juuri nyt näyttää siltä, että tulee olemaan presidentti Biden. Me ymmärrämme sen.

Kun Trump twiittasi voittaneensa vaalit, Missourin republikaanisenaattori Roger Wicker totesi toimittajille: ”En olisi neuvonut häntä muotoilemaan asian niin.”

Texasin republikaanisenaattori John Cornyn sanoi, että Trumpin tulisi jatkaa oikeusjuttuja, mutta sanoi, että hänellä on ”uskoa siihen, että 20. tammikuuta virkavalan vannoo presidentti. Ja se on todennäköisesti Joe Biden.”