Kanariansaarilla pystytetään telttoja tuhansille ihmisille – aluehallinto penää hallitukselta ripeitä toimia

Espanja aikoo järjestää Kanariansaarille hätämajoitusta 7 000 siirtolaiselle, kertoi maan hallitus perjantaina. Lisäksi hallitus aikoo muun muassa vahvistaa rannikkovartioston pelastusjoukkoja alueella.

Syyskuun jälkeen Kanariansaarille on saapunut yli 12 000 ihmistä, ja paikallishallinnosta on vaadittu maan hallitukselta ripeitä toimia saarten palveluihin kohdistuvan paineen hellittämiseksi.

Muun muassa siirtolaisuudesta ja sosiaaliturvasta vastaava ministeri Jose Luis Escriva sanoi tiedotustilaisuudessa Gran Canarialla, että hätäleirit tuhansille ihmisille pannaan pystyyn lähiviikkoina. Ratkaisu on väliaikainen, eli hallitus aikoo järjestää myös vakaampia tiloja ja välineitä saapuvien prosessoimista varten.

Escrivan mukaan tämän hetken suunnitelmat maksavat 84 miljoonaa euroa ja rahoitus tulee EU:lta.

Hätäratkaisun myötä viranomaiset voivat majoittaa nyt turistimajoituksessa asuvat 5 500 siirtolaista sekä yli tuhat satamassa majailevaa ihmistä. Sataman leiri oli alun perin tarkoitettu vastaanottomuodollisuuksia ja koronavirustestejä varten, mutta yöpyjien määrä nousi yli 2 000:een. Keskiviikosta alkaen viranomaiset ovat siirtäneet satoja ihmisiä väliaikaiselle leirille lähelle Las Palmasia.

Hallitus on myöntänyt mokanneensa

Kuluvan vuoden aikana Kanariansaarille on tullut yli 18 000 siirtolaista, mikä on kymmenkertaisesti viime vuoteen verrattuna. Määrä alkoi kasvaa sen jälkeen kun EU:n sopimukset Turkin, Libyan ja Marokon kanssa vähensivät aiemmin suosittuja reittejä Eurooppaan.

Espanjan koalitiohallitus on saanut osakseen arvostelua tilanteen hoitamisesta. Escriva on myöntänyt, että toiminta olisi voinut olla proaktiivisempaa. Myös puolustusministeri Margarita Robles on todennut hallituksen epäonnistuneen ja kutsunut olosuhteita satamassa ihmisille sopimattomiksi.

Saarten aluejohtaja Angel Victor Torres on pyytänyt hallitusta toimimaan kiireellä ja siirtämään siirtolaisia Manner-Espanjaan, jotta paine saarilla hellittää.

– Kanariansaaret kategorisesti kieltäytyy olemasta paikka, joka ottaa vastaan sata prosenttia Espanjaan saapuvista siirtolaisista, hän sanoi tiedotustilaisuudessa.

Espanjan sisäministeri Fernando Grande-Marlaska tapasi perjantaina marokkolaiskollegansa Abdelouafi Laftit keskustellakseen keinoista helpottaa tilannetta. Grande-Marlaska kertoi toimittajille tapaamisen jälkeen, että koronaviruspandemia on merkittävä tekijä siirtolaisten määrän kasvussa.