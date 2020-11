WHO:n pääjohtaja ankaran arvostelun kohteena Etiopiassa – syytetään sodan lietsonnasta

Kiisteltyä WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesusia syytetään nyt sekaantumisesta Etiopian sisällisotaan.

WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus on fanittanut julkisesti Suomen koronatoimia ja pääministeri Sanna Marinia. Hiljan hän kehui Marinin kirjoitusta Politico-lehdessä. Marin vaati siinä Euroopalta yhteistä koronastrategiaa.

Tedros kiitti Marinia ”hienosta johtajuudesta”. Pääsihteeri on aiemminkin kehunut pääministeriä.

Nyt Tedros on joutunut raivoisan arvostelun kohteeksi kotimaassaan Etiopiassa. Etiopian armeija syyttää Tedrosta kapinaan nousseen Tigrayn osavaltion tukemisista. Hänen väitetään yrittäneen hankkia aseita kapinallisille. Tedros kiistää tämän jyrkästi.

Hän sanoo vain vetoavansa rauhan puolesta. Tigrayssa käydään kiivaita taisteluita ja Etiopia pommittaa osavaltiota. Tedrosin sukujuuret ovat siellä.

Kiistelty lääkäri

Tedros nousi todella maailman tietoisuuteen koronakriisin myötä. Maailman terveysjärjestön pääjohtaja on valmiiksi hyvin kiistelty hahmo, vaikka häntä pidetäänkin mainiona suhteiden solmijana ja esiintyjänä. Asiallisen kritiikin lisäksi hänestä kiertää salaliittoteorioita.

Tedros on koulutukseltaan lääkäri. Ennen WHO-pestiään hän toimi Etiopian terveys- ja ulkoministerinä. Erityisesti hänen toimintaansa terveysministerinä on kiitelty kansainvälisesti. Tosin Tedrosin on väitelty salailleen koleratartuntoja, kun niitä ei saatu kuriin.

Etiopian lähettämiä puolisotilaallisia joukkoja matkalla taisteluun Tigrayn osavaltion kapinallisia vastaan.­

WHO:n pääjohtajana Tedros sai heti huonoa mainetta yritettyään nimittää Zimbabwen diktaattorin Robert Mugaben järjestön hyvän tahdon lähettilääksi. Kohun vuoksi Mugabe ei saanut titteliä.

Koronapandemian alettua Tedros ja WHO joutuivat erityisesti Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin hampaisiin. Trumpin mukaan järjestö suosi ja suojeli Kiinaa, josta virus on lähtöisin. Trump kääntyi koko WHO:ta vastaan.

Trumpin haukkujen kautta Tedrosista tuli netin vihahahmo, joka yhdistettiin koronasalaliittoihin. Tedros on ilmoittanut, että ei välitä hyökkäyksistä vähääkään.

Tedrosin voi todella tulkita mielistelleen Kiinan presidenttiä Xi Jinpingia kriisin alussa. Hän kiitteli ylitsevuotavasti Kiinan avoimuutta kriisin alkuvaiheessa.

Tedrosin tukijoiden mukaan tämä oli välttämätöntä, jotta WHO sai nopeasti lähetettyä omia asiantuntijoitaan Wuhaniin, josta virus levisi.

Rauhan nobelisti sotii

Etiopian hyökkäyksen kapinaosavaltiota vastaan määräsi Etiopian pääministeri Abiy Ahmed. Hänkään ei ole Yhdysvaltain väistyvän presidentin Trumpin suosikkeja.

Abiy sai viime vuonna Nobelin rauhanpalkinnon, koska sai lopetettua Etiopian pitkän sodan Eritrean kanssa. Trumpin mielestä palkinto olisi pitänyt antaa hänelle.

Abiy kuuluu Etiopian suurimpaan kansaan oromoihin. Kun hän tuli valtaan vuonna 2018, tigre-vähemmistön ote siitä irtosi. Sillä oli keskeinen rooli lähes 30 vuotta. Tigret olivat keskeinen osa liittoumaa, joka kaatoi marxilaisen diktaattorin Mengistu Haile Mariamin 1990-luvun alussa.

Tedros Adhanom Ghebreyesus on kiittänyt Sanna Marinin koronatoimia. Hänen oma maineensa on ristiriitainen.­

Silloin vallan saanut hallinto oli kuitenkin myös autoritaarinen. Tedros palveli sitä kotimaassaan.

Abiy on yrittänyt tehdä demokraattisia uudistuksia, jotka ovat saaneet lännessä kiitosta. Kotimaassa tigret kuitenkin kokivat tulleensa nyt syrjityiksi, ja nousivat Abiyn hallitusta vastaan.

Tarina on ruma ja siinä on vähän sankareita.

Lähteet: Politico, BBC, CNN, Reuters