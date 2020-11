Biden: Trumpin pyristely on ”täysin vastuutonta”

Biden kertoi valinneensa valtiovarainministerinsä.

Yhdysvaltain presidentinvaalit voittanut Joe Biden sanoi torstaina, että istuvan presidentin Donald Trumpin yritykset kääntää vaalin tulos ovat ”täysin vastuuttomia”.

Trump on nostanut lakijuttuja useissa osavaltioissa ja väittänyt todisteetta, että hän on vaalien todellinen voittaja. Hänen hallintonsa on kieltäytynyt tunnustamasta Bidenin voittoa ja evännyt hänen vallanvaihtoryhmältään rahoituksen ja toimistotilat. Biden ei myöskään saa salaisia selontekoja.

Biden puhui lehdistölle keskusteltuaan puhelimitse kuvernöörien kanssa. Hän sanoi, ettei ollut huolissaan siitä, että Trumpin käytös estäisi vallanvaihdon. Bidenin mielestä se kuitenkin ”lähettää kammottavan viestin siitä, mitä me maana edustamme”.

Biden kertoi myös valinneensa valtiovarainministerinsä. Hän kertoi, että valinta julkistetaan kiitospäivän tienoilla. Sitä juhlitaan Yhdysvalloissa ensi torstaina.

Bidenin leiristä kantautuneiden tietojen mukaan ykkössuosikki on keskuspankki Fedin hallituksen jäsen Lael Brainard.