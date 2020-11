Asiantuntijoiden ja vaalitarkkailijoiden mukaan mitään todisteita laajamittaisesta vaalivilpistä ei ole.

Yhdysvaltain presidentin henkilökohtainen asianajaja Rudy Giuliani väitti tiedotustilaisuudessa, että presidentti Donald Trumpin vaalivoittoon on vielä useita teitä. Giulianin mukaan useat todistajat ovat kertoneet laajasta vaalivilpistä.

Giuliani ei kuitenkaan esitellyt uusia todisteita väitetystä vaalivilpistä.

Trumpin kampanja on toistanut väitteitä vaalivilpeistä useita kuukausia. Asiantuntijoiden ja tarkkailijoiden mukaan mistään laajamittaisesta, vaalitulokseen vaikuttaneesta vaalivilpistä ei ole kuitenkaan saatu mitään todisteita eikä vaalitulosta ole syytä epäillä.

3. marraskuuta pidettyjen presidentinvaalien voittajaksi on julistettu demokraattien ehdokkaana ollut Joe Biden, mutta Trump ei ole tunnustanut tappiotaan.

Giuliani muun muassa väitti, ettei äänten uudelleenlaskennalla Georgiassa ollut väliä, koska virkailijat laskivat vilpillisiä ääniä vain uudestaan. Tästä ei ole mitään todisteita.

Giuliani myös esitteli, millainen postiääni on ja miten postiäänestys toimii.

Giuliani väitti, että näissä vaaleissa republikaanien tarkkailijat eivät olisi päässeet seuraamaan postiäänten laskemista. Vaaliviranomaiset ovat torjuneet nämä väitteet jo aiemmin. Joissain vaalipaikoissa noudatettiin sosiaalista etäisyyttä koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi, mutta nämä ohjeet koskivat kaikkia ääntenlaskussa mukana olleita.

Giuliani myös väitti, että vaalivilpistä todistaa myös se, että kaikki Trumpin äänestäjät eivät ole päässeet ”korjaamaan” ääntä Pennsylvaniassa. Pennsylvaniassa vaalivirkailijat alkavat avata postiääniä vasta vaalipäivän aamuna. Osavaltiossa virkailijoiden oli ohjeistuksen mukaan ilmoitettava äänestäjille, jos näiden äänistä puuttuu esimerkiksi allekirjoitus tai niitä ei ole oikeaoppisesti laitettu postiin.

Muun muassa faktantarkistussivusto FactCheck.org on jo aiemmin todennut, että Pennsylvanian piirikunnissa oli eri käytäntöjä sen suhteen, miten ääniä on annettu ”korjata”. Epäjohdonmukaisuuksia oli kuitenkin FactCheck.orgin mukaan yli puoluerajojen. Vaaliasiantuntijat myös arvioivat, että mikäli korjatut äänet hylättäisiin, Biden voittaisi silti Pennsylvaniassa. Bidenin johto on tällä hetkellä lähes 83 000 ääntä New York Timesin mukaan.

Giulianin lisäksi tilaisuudessa puhuvat asianajajat Sidney Powell ja Jenna Ellis.

Powell toisti Trumpin kampanjan aiemmin laukomia väitteitä, joiden mukaan vaaleissa käytetty teknologialla olisi yhteys Venezuelaan ja, että sillä olisi helppo tehdä vaalivilppiä. Esimerkiksi AP on tarkastanut Trumpin kampanjan väitteet koskien vaaliteknologiaa ja todennut, ettei niissä ole mitään perää.

Ellis kuvaili tiedotustilaisuutta ”alkupuheenvuoroksi,” jonka tarkoituksena on kuvata sitä, mitä Trumpin kampanja ja presidentin tukijat aikovat esittää tuomioistuimissa.

Toistaiseksi Trumpin oikeusjutut vaaleja vastaan ovat kuitenkin menestyneet huonosti.