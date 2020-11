Arapaiman ylikalastus saatiin kuriin Brasiliassa, ja paikallisyhteisöt hyötyvät kestävästä kalastuksesta.

Amazonin alueella elävä arapaima-kala on pelastunut sukupuuton partaalta.

Arapaima on yksi maailman suurimmista makean veden kaloista ja muutenkin erikoinen. Se voi kasvaa jopa kolme metriä pitkäksi ja 200 kiloa painavaksi ja elää noin 20 vuotta.

Arapaimalla on sekä kidukset että alkeelliset keuhkot, ja sen täytyy käydä pinnassa hengittämässä 5–15 minuutin välein.

Kun joki tulvii, arapaimat leviävät laajalle alueelle tulvatasangoille, joilla veden happipitoisuus on liian pieni useimmille kaloille.

Brasilian, Perun ja Guayanan alueella elävän kalan suomut ovat niin kovia, etteivät piraijojen hampaat pysty niihin. Yhdysvaltain ilmavoimat on tutkinut suomuja toivoen, että ne auttaisivat kehittämään kovan mutta joustavan materiaalin sotilaiden ja ajoneuvojen suojaksi.

Arapaimalla on piikikäs kieli ja hampaita myös kitalaessaan.

Arapaima syö pääasiassa muita kaloja sekä hedelmiä, siemeniä ja hyönteisiä. Se voi myös hypätä vedestä ja napata lintuja, liskoja ja jopa oksistossa roikkuvia pieniä kädellisiä.

Arapaiman heikkous on sen hyvä maku.

Kalaa kutsutaan myös Amazonin turskaksi. Sen liha on valkeaa ja lähes ruodotonta.

Pyydystäminen on helppoa, sillä arapaima viihtyy lähellä veden pintaa.

Tutkijoiden mukaan arapaimoja on ainakin viittä erilaista.­

Arapaima on pitkään ollut tärkeä osa paikallisten yhteisöjen ruokavaliota. Sittemmin arapaimaa on alettu syödä myös Brasilian suurissa kaupungeissa, ja ylikalastus sai sen jo kannat romahtamaan.

Kalastusta alettiin rajoittaa 1990-luvulla, mutta laittoman kalastuksen myötä se ehti kadota osista entistä elinaluettaan.

Paikallisten yhteisöjen pitkäjänteisen työn ansiosta arapaiman kannat ovat nyt elpyneet.

Arapaiman pyydystäminen on Brasiliassa sallittu ainoastaan osana paikallisyhteisöjen kanssa sovittuja suojeluohjelmia.

Yhteisöt vartioivat järviä ja pitävät huolen, ettei niillä kalasteta luvatta. Kalojen kanta arvioidaan vuosittain, ja samalla määritellään, kuinka monta arapaimaa voidaan kestävästi pyydystää.

Arapaimaa on istutettu Thaimaahan ja Malesiaan urheilukalastusta varten.­

Ennen suojeluohjelmaa paikallisilla ei ollut järviin minkäänlaisia oikeuksia, Xibauazinho-yhteisön johtaja Francisco das Chagas Melo de Araújo kertoo CNN:lle. Muualta tuli kaupallisia kalastajia, jotka pyydystivät niin paljon kuin suinkin pystyivät.

Nyt kalastus on sallittua vain elokuusta marraskuuhun, ja kaikki alle 155-senttiset arapaimat päästetään vapaaksi.

Juruá-joen lähialueilla toimivassa ohjelmassa on mukana yli 400 paikallisyhteisöä.

Arapaimojen määrä alueella on yli nelinkertaistunut 11 vuodessa, tutkija João Campos-Silva kertoo CNN:lle. Kaloja on nyt arviolta 330 000, ja kannan kasvaessa sen elinalue on laajentunut.

Campos-Silvan mukaan ohjelma on hieno esimerkki siitä, kuinka suojelutyö voi palvella myös paikallisia ihmisiä.

Ohjelma on tuonut paikallisille tuloja, joilla on voitu rahoittaa kouluja, infrastruktuuria ja terveydenhuoltoa.