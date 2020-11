Trump ei ole vieläkään tunnustanut tappiotaan 3. marraskuuta pidetyissä presidentinvaaleissa.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo Twitterissä, että lakimiehet pitävät ”tärkeän tiedotustilaisuuden” kello 19 Suomen aikaa republikaanipuolueen tiloissa.

Trumpin mukaan lakimiehet kertovat ”hyvin selvästä ja toteuttamiskelpoisesta tiestä voittoon”.

– Palaset loksahtelevat nätisti paikoilleen.

Reutersin mukaan puhumassa ovat Trumpin henkilökohtainen asianajaja Rudy Giuliani ja Trumpin kampanjan oikeustieteellinen neuvonantaja Jenna Ellis.

3. marraskuuta pidettyjen presidentinvaalien voittajaksi on julistettu demokraattien ehdokas Joe Biden. Trump on kuitenkin kieltäytynyt tunnustamasta tappiotaan ja on syyttänyt häviöstään vaalivilppiä. Väitetystä vilpistä ei ole kuitenkaan esitetty todisteita ja useat viranomaiset ja tarkkailijat ovat todenneet, ettei laajamittaista vaalivilppiä havaittu.

Giualinin edellinen tiedotustilaisuus vaaleihin liittyen herätti runsaasti hämmennystä. Tiedotustilaisuus pidettiin tuolloin Four Seasons Total Landscaping -pihankunnostusliikkeen takapihalla – krematorion ja pornokaupan välissä. Trumpin kampanjan uskottiin sekoittaneen paikan Four Seasons -hotelliin.

Lisäksi tiedotustilaisuudessa esiintyi Daryl Brooks, joka väitti todistaneensa vaalivilppiä. Myöhemmin kävi ilmi, että mies oli tuomittu 1990-luvulla seksuaalirikoksista vankeuteen.